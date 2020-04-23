編月桃、修步道、復育螢火蟲 羅東林業活化社區獲肯定

林務局啟動社區林業計畫18年，讓社區保育生物多樣性，永續經營，其中，林務局羅東林區管理處轄內宜蘭縣、台北市及基隆市社區或團體參與年度成效評選，成果揭曉，5個社區獲列績優，分別是宜蘭縣季新、英士、內城、朝陽社區、台北市社團法人台灣美麗夷州協會，他們因在環境議題、古道尋徑、林下經濟及保安林巡護成果傑出獲得殊榮。

羅東林區管理處今天指出，二月公布成績，原配合植樹節頒獎，但因疫情取消，改在最近由處長賴錫祿分送獎座給社區，本月17日完成分送；其中，宜蘭縣季新社區獲頒108年度社區林業計畫特優社區，以「季新社區植物資源調查」計畫，結合社區居民及利澤國中師生，在羅東林區管理處編號第2702號保安林踏查植物資源，匯集成冊，並製成保安林常見植物標本，在社區活動中心教育宣導。

英士社區是大同鄉原鄉部落，以「給你夢(kn-bung)部落生態旅遊培力」計畫，在宜蘭縣史館及台灣千里步道協會的協助下，結合手作步道方式，修復日治時期警備道，並建置動植物及泰雅文化等生態旅遊引導解說牌，極力推展社區生態旅遊及永續自然資源傳承與紀錄，獲頒優等社區。

另外，內城社區「內城水資源環境生態保育及調查」計畫、朝陽社區「朝陽環教場域與林下經濟產業加值」計畫及台北市社團法人台灣美麗夷洲協會「四分尾山社區森綠奇境」計畫，執行成效優異，讓社區居民在守護森林及自然資源的同時，加深了對土地的情感與認同，同獲甲等社區殊榮。

除此外，英士社區於日治時期警備道(hn-kiyan橫岐漾) 建置生態旅遊引導解說牌，極力推展社區生態旅遊及永續自然資源傳承與紀錄，朝陽社區成功設計課程誘發社區居民主動參與民俗植物-月桃編織課程，成品為月桃燈，內城社區製作水資源生態地圖向遊客展示內城社區豐富的水資源，內城社區學童水中生物認識與調查，台北市社團法人台灣美麗夷州協會招募社區學員於四分尾山生態導覽解說，及螢火蟲棲地營造等多元課程，深化社區對自然生態及環境的保育意識。