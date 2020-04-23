北北基防疫補償金基隆先發放 紓困3萬元已6842件爆大量

基隆市申請防疫補償金共987件，首批符合資格者有25件，今天都已發放入帳，為北北基最先完成發放的縣市；另外，近日詢問度很高的「勞工紓困3萬元」方案，勞保局已彙整審核6842件，疫情對許多勞工朋友影響非常大，才正式上路4天，申請案件已經爆量，首批通過案件超過100件，也在今天已入帳。

基隆市政府今天發出第一批符合資格的「防疫補償金」案件，社會處長吳挺鋒表示，基隆是北北基最先完成發放的縣市，主要是因為要做很多資料的比對，截至昨天為止，基隆共受理987件防疫補償金申請案，這項措施是在3月23日開放受理，經系統比對是否違反居家隔離或居家檢疫規定及入出境、勞保等資料，今天發出第一批，其餘案件將從速發放，請受居家隔離或檢疫之民眾務必配合相關防疫措施，違反規定會被剔除。

防疫補償金是衛生福利部因應新冠肺炎的防疫補償辦法，針對集中、居家隔離，集中、居家檢疫的民眾，自受隔離或檢疫結束日起2年內可提出每日1000元，最高1萬4000元之防疫補償金申請。

另外，有關近日詢問度很高的「勞工紓困3萬元」方案，是針對自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼，民眾申請相當踴躍，吳挺鋒今天上午前往女子燙髮、機器修造等職業工會以及勞保局基隆辦事處，關心勞工申請紓困的狀況。

「對個人自營的真的影響很大，如女子燙髮業，因為旅遊、觀光及結婚的都少了，連帶來做頭髮、洗頭的也少很多，業者都撐得很辛苦」吳挺鋒表示，疫情對許多勞工朋友影響非常的大，才正式上路4天，申請案件已經爆量，首批案件已於今天入帳，已至少超過100件，勞保局將持續審核，陸續發送。

社會處指出，針對低薪、弱勢之自營作業者或無一定雇主之勞工提供生活補貼，以維持其生活所需。符合資格條件者，自4月20日起至5月22日止可逕向各職業工會申請，並經送勞保局審核通過後，每人每月補助1萬元，一次發給3個月，將直接匯入申請人所附國內金融機構或郵局帳戶。

3項條件是1. 今年3月31日已於職業工會參加勞工保險，且申請補貼時仍於職業工會在加保中；2. 今年3月之月投保薪資2萬4千元(含)以下；3. 107年度個人綜合所得總額未達綜合所得稅課稅標準40萬8千元。