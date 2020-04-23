快訊

直播／敦睦艦隊疫情恐再擴大？ 指揮中心14:00記者會

敦睦染疫拔官 前艦隊長：被不懂海軍的陸軍部長犧牲

宜蘭第一鮪上鉤了？漁民護鮪趕回南方澳驗證

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
今年宜蘭第一鮪上鉤了？宜蘭縣南方澳今天傳出喜訊，漁民正趕路運回南方澳途中，驗證是否符合條件，成為宜蘭第一鮪。圖為宜蘭第一鮪資料照片
今年宜蘭第一鮪上鉤了？宜蘭縣南方澳今天傳出喜訊，漁民正趕路運回南方澳途中，驗證是否符合條件，成為宜蘭第一鮪。圖為宜蘭第一鮪資料照片

海上鮪魚季開鑼，漁民作業陸續傳捷報，東港「第一鮪」現身外，宜蘭縣南方澳今天傳出喜訊，蘇澳區漁會獲報，一艘蘇澳籍漁船全昌隆168號昨晚在釣魚台海域捕獲大鮪，重約180公斤的黑鮪，活魚上鉤，正趕路運回南方澳途中，驗證是否符合條件，成為宜蘭第一鮪。

宜蘭縣南方澳是鮪魚重要集散地，鮪魚季登場，漁民搶捕第一鮪賺一筆，也求好彩頭，不過，第一鮪要有條件，就是魚體重量要夠，超過180公斤，且是捕獲時是活魚，因此，漁民已陸續捕獲鮪魚，但符合資格的第一鮪還沒產生。

不過，蘇澳區漁會昨天傍晚接獲全昌隆168號船長回報，在釣魚台海域捕獲一尾大鮪魚，活魚上鉤且超過180公斤，有希望成為宜蘭第一鮪，目前已趕回南方澳途中，約在今晚或明天可返港，驗證是否符合條件。

「第一鮪」拍賣價格均高，每公斤7千到9千元都有過，但今年因受新冠肺炎影響，價格如何？受到關注。

漁民 蘇澳 台海

延伸閱讀

影／民進黨宜蘭黨部主委號次抽籤 1號吳和信2號陳俊宇

宜蘭補助 計程車全裝防疫隔幕

高雄第3間！壽司郎鳳山店4／27開幕　極上鮪魚大腹40元

影／屏東「第一鮪」拍出 公斤9000元再破紀錄

相關新聞

影／消費券來了！宜蘭市下月首發員工消費券每人800元

宜蘭市公所振興市場，市長江聰淵今天宣布，提撥100萬元紓困傳統市場，75萬元補助攤商及店家電費，25萬元是發給市公所員工...

北北基防疫補償金基隆先發放 紓困3萬元已6842件爆大量

基隆市申請防疫補償金共987件，首批符合資格者有25件，今天都已發放入帳，為北北基最先完成發放的縣市；另外，近日詢問度很...

立委湯蕙禎：安心即時上工計畫對不少原住民族是懲罰

立法委員湯蕙禎今天上午表示，昨天在內政委員會質詢時，她點出勞動部推動「安心即時上工」計畫，因申請資格綁勞保，推動一周以來...

台東醫院新冠病毒檢驗儀開箱安裝 院長：4小時檢驗出爐

新冠肺炎疫情持續，為提升台東檢驗量能，衛福部同意2套「病毒核酸萃取儀」及「即時聚合酶連鎖反應儀器」，分別設置台東馬偕醫院...

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

花蓮慈濟大學有1名學生確診肺結核，花蓮縣衛生局為避免校內接觸者感染，在4月22日與28日分兩梯次，召回可能接觸的教職員檢...

宜蘭補助 計程車全裝防疫隔幕

計程車載客屬於染疫高風險行業，宜蘭縣政府為避免乘客在車上聊天，造成飛沫交互傳播機會，補助全縣近900輛計程車在前座與後座中間，全部加裝透明塑膠隔幕；此外，縣府防疫計程車隊本月上路後，出動30車次載居家檢疫隔離者就醫，運作順暢。

愛心物資送義大利 呂神父感謝 義大利駐台代表收下

台灣人感恩捐出1.5億元給天主教靈醫會，救助義大利疫情。第一批在國內採購的274箱愛心物資，昨天由義大利駐台代表收下，專車載到機場送去義大利；呂若瑟神父在物資送出前特別感謝台灣人的愛心，「有你們真好」。

蘭嶼童穿丁字褲跳舞影片 YouTube移除又上線

蘭嶼椰油國小舞蹈隊穿傳統服飾丁字褲演出影片，被檢舉遭YouTube移除，引起島上居民抗議，不過，被移除的影片昨天晚上又悄...

影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒

敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運回基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有...

澎湖縣全縣外出戴口罩 台東縣長饒慶鈴：暫不跟進

海軍敦睦艦隊爆發艦上群聚感染，足跡遍布全台，引發感染隱憂，澎湖縣長賴峰偉今天宣布要求全縣外出戴口罩，否則開罰3000元。...

台東「蛇」出沒頻繁 衛生局公布血清位置

近日天氣炎熱，台東縣通報蛇出沒件數增加，統計1月到4月20日止，共105件捕蛇勤務。衛生局今天公布有血清的13家醫療院所...

軍方未通知在台東高中集合 校長事後得知：傻眼兩字！

敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在...

熱門新聞

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

影／彰化無薪假 、資遣二千多人 員榮醫療提供工作機會

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日兵推演練

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。