宜蘭第一鮪上鉤了？漁民護鮪趕回南方澳驗證

海上鮪魚季開鑼，漁民作業陸續傳捷報，東港「第一鮪」現身外，宜蘭縣南方澳今天傳出喜訊，蘇澳區漁會獲報，一艘蘇澳籍漁船全昌隆168號昨晚在釣魚台海域捕獲大鮪，重約180公斤的黑鮪，活魚上鉤，正趕路運回南方澳途中，驗證是否符合條件，成為宜蘭第一鮪。

宜蘭縣南方澳是鮪魚重要集散地，鮪魚季登場，漁民搶捕第一鮪賺一筆，也求好彩頭，不過，第一鮪要有條件，就是魚體重量要夠，超過180公斤，且是捕獲時是活魚，因此，漁民已陸續捕獲鮪魚，但符合資格的第一鮪還沒產生。

不過，蘇澳區漁會昨天傍晚接獲全昌隆168號船長回報，在釣魚台海域捕獲一尾大鮪魚，活魚上鉤且超過180公斤，有希望成為宜蘭第一鮪，目前已趕回南方澳途中，約在今晚或明天可返港，驗證是否符合條件。

「第一鮪」拍賣價格均高，每公斤7千到9千元都有過，但今年因受新冠肺炎影響，價格如何？受到關注。