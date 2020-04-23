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每戶250萬元 花蓮青年住宅今起安排選屋

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮青年住宅預計年底前完工，接著就辦理交屋，今天起開放承購戶選屋。記者王燕華／攝影
花蓮青年住宅預計年底前完工，接著就辦理交屋，今天起開放承購戶選屋。記者王燕華／攝影

花蓮青年安心成家住宅預計11月底完工，縣府委託不動產代銷公司，今天成立服務中心，協助陸續看屋、選屋等作業，5月9日將正式簽約。

位於新城鄉北埔地區的青年住宅，在前縣長傅崐萁任內推動，從2015年首次抽籤、2017年10月動工，前縣長蔡碧仲任內停工，到徐榛蔚上台後復工、今年底完工，期間風波不斷，歷時5年即將完成。工程總共興建7棟共809戶，住宅651戶每戶250萬元，室內坪數約16至17.5坪，店面158戶320萬元，都採賣斷式銷售。

縣府委託豐興實業執行後續選屋、看屋和簽約工作，在A棟成立服務中心，今天由縣長徐榛蔚、副縣長蔡運煌等人揭牌，並邀請在地的新城鄉長何禮臺、鄉代會主席陳秀玲及地方人士入內參觀。當地的北埔村長王秋香說，兒子也買了一戶，看完室內空間，覺得還不錯，比較放心了。

縣府建設處表示，工程完工、驗收後，就會依序申請使用執照。日前已安排承購戶抽籤決定選屋序號，今天起，將依選屋序號，每天安排20組現場看屋，並同步選購停車位，5月9日簽約。至於100戶店面，將等住宅戶簽約後，再依序辦理。

徐榛蔚說，花蓮青年住宅是全國唯一居住正義有房有地，而且賣斷式，一戶250萬元 從傅縣長開始推動，邇後一波三折，到去年1月分再度復工，今年底完工、交屋；她說，青年住宅對面有新秀會、鄉公所代表會還有學校，生活機能很強，縣府把這個黃金地段釋出，希望成為年輕人築夢基地。

花蓮縣長徐榛蔚（右）與地方人士今天也到青年住宅參觀內部空間。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右）與地方人士今天也到青年住宅參觀內部空間。記者王燕華／攝影
花蓮縣府委外負責青年住宅後續看屋、選屋事宜，今天成立服務中心。記者王燕華／攝影
花蓮縣府委外負責青年住宅後續看屋、選屋事宜，今天成立服務中心。記者王燕華／攝影
花蓮青年住宅服務中心今天成立，負責後續看屋、選屋事宜。記者王燕華／攝影
花蓮青年住宅服務中心今天成立，負責後續看屋、選屋事宜。記者王燕華／攝影

青年住宅 徐榛蔚 北埔

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