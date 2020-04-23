每戶250萬元 花蓮青年住宅今起安排選屋

花蓮青年安心成家住宅預計11月底完工，縣府委託不動產代銷公司，今天成立服務中心，協助陸續看屋、選屋等作業，5月9日將正式簽約。

位於新城鄉北埔地區的青年住宅，在前縣長傅崐萁任內推動，從2015年首次抽籤、2017年10月動工，前縣長蔡碧仲任內停工，到徐榛蔚上台後復工、今年底完工，期間風波不斷，歷時5年即將完成。工程總共興建7棟共809戶，住宅651戶每戶250萬元，室內坪數約16至17.5坪，店面158戶320萬元，都採賣斷式銷售。

縣府委託豐興實業執行後續選屋、看屋和簽約工作，在A棟成立服務中心，今天由縣長徐榛蔚、副縣長蔡運煌等人揭牌，並邀請在地的新城鄉長何禮臺、鄉代會主席陳秀玲及地方人士入內參觀。當地的北埔村長王秋香說，兒子也買了一戶，看完室內空間，覺得還不錯，比較放心了。

縣府建設處表示，工程完工、驗收後，就會依序申請使用執照。日前已安排承購戶抽籤決定選屋序號，今天起，將依選屋序號，每天安排20組現場看屋，並同步選購停車位，5月9日簽約。至於100戶店面，將等住宅戶簽約後，再依序辦理。