快訊

直播／敦睦艦隊疫情恐再擴大？ 指揮中心14:00記者會

敦睦染疫拔官 前艦隊長：被不懂海軍的陸軍部長犧牲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

立委湯蕙禎：安心即時上工計畫對不少原住民族是懲罰

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
立委湯蕙禎質詢指出，「安心即時上工計畫」對不少沒有固定雇主、沒勞保的原住民族是懲罰。圖／立法委員湯蕙禎國會辦公室提供
立委湯蕙禎質詢指出，「安心即時上工計畫」對不少沒有固定雇主、沒勞保的原住民族是懲罰。圖／立法委員湯蕙禎國會辦公室提供

立法委員湯蕙禎今天上午表示，昨天在內政委員會質詢時，她點出勞動部推動「安心即時上工」計畫，因申請資格綁勞保，推動一周以來申請合格率只有56.23%。，而且，規範門檻過高，很多原住民因資格不符沒辦法申請，這對於原民根本就是一項懲罰。

原住民族委員會主委夷將.拔路兒答詢說明，根據4月20日原民地區鄉公所統計的資料，已經核定的安心即時上工職缺，原民拿到561個，他同意湯蕙禎的看法，強調原民會也希望放寬限制、照顧更多原民，他會與勞動部長協調如何解套。

湯蕙禎上午進一步說明，「安心即時上工」規定申請者必須在登記當天前6個月，具勞工保險或就業保險年資合計滿兩個月以上，且最近一次月投保薪資在2萬3800元（含）以下者，此一計畫表格繁瑣、綁勞保，還必須到各地方政府機構面試、上工，所以說很多原住民資格不符是懲罰。

湯蕙禎指出，原住民族沒有固定的雇主就有7萬多名，不少人沒有保勞保無法參加「安心即時上工」，紓困應便民、親民，不應處處設限，「讓大家看見了那塊餅，卻只能看著卻申請不到」，原民會應該要更主動積極與勞動部協調如何解套，放寬限制照顧更多原民。

另外，對於原民會採行動支付回饋計畫，湯蕙禎同樣憂心，強調目前只採用一家市占率不高的行動支付，加上會到原住民商圈有認證店家的消費者，不少人是原住民長者，使用上的回收率、便利性都是很大的疑慮。

湯蕙禎認為，原民會未來在推動任何方案時都應該充分思考，就以這次的行動支付會饋計畫為例，應思考原鄉長者是否會使用手機「行動支付回饋方案」，及如何加強宣導。

原住民 勞動部 保險

延伸閱讀

經費不夠？漁民欲納入勞動部紓困方案 農委會協調中

牡丹社原民遺骨 我擬向愛丁堡大學討還

公部門打工…最快下周起 申請門檻大鬆綁

原民擬討回牡丹社事件頭骨 有望成台首例國際遺骨返還

相關新聞

影／消費券來了！宜蘭市下月首發員工消費券每人800元

宜蘭市公所振興市場，市長江聰淵今天宣布，提撥100萬元紓困傳統市場，75萬元補助攤商及店家電費，25萬元是發給市公所員工...

北北基防疫補償金基隆先發放 紓困3萬元已6842件爆大量

基隆市申請防疫補償金共987件，首批符合資格者有25件，今天都已發放入帳，為北北基最先完成發放的縣市；另外，近日詢問度很...

立委湯蕙禎：安心即時上工計畫對不少原住民族是懲罰

立法委員湯蕙禎今天上午表示，昨天在內政委員會質詢時，她點出勞動部推動「安心即時上工」計畫，因申請資格綁勞保，推動一周以來...

台東醫院新冠病毒檢驗儀開箱安裝 院長：4小時檢驗出爐

新冠肺炎疫情持續，為提升台東檢驗量能，衛福部同意2套「病毒核酸萃取儀」及「即時聚合酶連鎖反應儀器」，分別設置台東馬偕醫院...

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

花蓮慈濟大學有1名學生確診肺結核，花蓮縣衛生局為避免校內接觸者感染，在4月22日與28日分兩梯次，召回可能接觸的教職員檢...

宜蘭補助 計程車全裝防疫隔幕

計程車載客屬於染疫高風險行業，宜蘭縣政府為避免乘客在車上聊天，造成飛沫交互傳播機會，補助全縣近900輛計程車在前座與後座中間，全部加裝透明塑膠隔幕；此外，縣府防疫計程車隊本月上路後，出動30車次載居家檢疫隔離者就醫，運作順暢。

愛心物資送義大利 呂神父感謝 義大利駐台代表收下

台灣人感恩捐出1.5億元給天主教靈醫會，救助義大利疫情。第一批在國內採購的274箱愛心物資，昨天由義大利駐台代表收下，專車載到機場送去義大利；呂若瑟神父在物資送出前特別感謝台灣人的愛心，「有你們真好」。

蘭嶼童穿丁字褲跳舞影片 YouTube移除又上線

蘭嶼椰油國小舞蹈隊穿傳統服飾丁字褲演出影片，被檢舉遭YouTube移除，引起島上居民抗議，不過，被移除的影片昨天晚上又悄...

影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒

敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運回基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有...

澎湖縣全縣外出戴口罩 台東縣長饒慶鈴：暫不跟進

海軍敦睦艦隊爆發艦上群聚感染，足跡遍布全台，引發感染隱憂，澎湖縣長賴峰偉今天宣布要求全縣外出戴口罩，否則開罰3000元。...

台東「蛇」出沒頻繁 衛生局公布血清位置

近日天氣炎熱，台東縣通報蛇出沒件數增加，統計1月到4月20日止，共105件捕蛇勤務。衛生局今天公布有血清的13家醫療院所...

軍方未通知在台東高中集合 校長事後得知：傻眼兩字！

敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在...

熱門新聞

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

影／彰化無薪假 、資遣二千多人 員榮醫療提供工作機會

韓國瑜撂重話 今天下午5點前軍官兵不配合疫調就開罰

南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日兵推演練

慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。