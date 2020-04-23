立委湯蕙禎：安心即時上工計畫對不少原住民族是懲罰

立法委員湯蕙禎今天上午表示，昨天在內政委員會質詢時，她點出勞動部推動「安心即時上工」計畫，因申請資格綁勞保，推動一周以來申請合格率只有56.23%。，而且，規範門檻過高，很多原住民因資格不符沒辦法申請，這對於原民根本就是一項懲罰。

原住民族委員會主委夷將.拔路兒答詢說明，根據4月20日原民地區鄉公所統計的資料，已經核定的安心即時上工職缺，原民拿到561個，他同意湯蕙禎的看法，強調原民會也希望放寬限制、照顧更多原民，他會與勞動部長協調如何解套。

湯蕙禎上午進一步說明，「安心即時上工」規定申請者必須在登記當天前6個月，具勞工保險或就業保險年資合計滿兩個月以上，且最近一次月投保薪資在2萬3800元（含）以下者，此一計畫表格繁瑣、綁勞保，還必須到各地方政府機構面試、上工，所以說很多原住民資格不符是懲罰。

湯蕙禎指出，原住民族沒有固定的雇主就有7萬多名，不少人沒有保勞保無法參加「安心即時上工」，紓困應便民、親民，不應處處設限，「讓大家看見了那塊餅，卻只能看著卻申請不到」，原民會應該要更主動積極與勞動部協調如何解套，放寬限制照顧更多原民。

另外，對於原民會採行動支付回饋計畫，湯蕙禎同樣憂心，強調目前只採用一家市占率不高的行動支付，加上會到原住民商圈有認證店家的消費者，不少人是原住民長者，使用上的回收率、便利性都是很大的疑慮。

湯蕙禎認為，原民會未來在推動任何方案時都應該充分思考，就以這次的行動支付會饋計畫為例，應思考原鄉長者是否會使用手機「行動支付回饋方案」，及如何加強宣導。