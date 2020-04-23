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影／消費券來了！宜蘭市下月首發員工消費券每人800元
宜蘭市公所振興市場，市長江聰淵今天宣布，提撥100萬元紓困傳統市場，75萬元補助攤商及店家電費，25萬元是發給市公所員工的消費券，一周100元，為期2月8周，總共800元，到市場消費。
新冠疫情重創傳統市場，市公所推出振興紓困方案，今天宣布下個月（5月）與6月，將補貼８個市集攤商店家的電費，包括南館、北館、北門、市六、綠九市場及西門攤販集中區、城隍大樓攤販集中場、東門觀光夜市等。
紓困振興方案是100萬元，除電費補貼，鼓勵市公所340名員工就近採購，下個月同步發給員工消費券，總額是800元，並估計，以每位員工4人小家庭1個月菜錢2萬元計算，如果一半員工就近市場消費，保守有340萬元的效益。
市長江聰淵並表示，員工可以利用彈性上班時間去採買。
除員工消費券，江聰淵表示，防疫長期抗戰，也有企業捐助，支持消費券，並計畫將消費券擴大到相關團體。
另外，針對經營困難、繳不出租金的攤商，市公所提供租金延後或分期繳納的專案，助攤商度過難關。
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