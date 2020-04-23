學生確診肺結核 慈濟大學百名接觸者召回檢查

花蓮慈濟大學日前有學生因咳嗽、發燒等症況就醫，經確診為肺結核，目前休學治療中，校方昨天配合縣衛生局指導，召回百餘名學生返校拍攝肺部X光片，校方表示，學生仍維持正常上課。

因肺結核屬法定傳染病，學校依傳染病防治法配合衛生主管機關辦理後續處理。花蓮縣衛生局表示，這名學生上月初因發燒、咳嗽及呼吸道症狀就醫，經醫院確診為肺結核，上月底休學返回南部醫院治療，考量接觸者多，衛生局匡列上百名接觸者，安排X光巡迴車到校檢查。

花蓮慈濟大學今天指出，學校也安排2場說明會，由花蓮市衛生所到校說明，適逢新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情，避免過多人員群聚，校方將衛教資訊放上網，供教職員工了解。

慈濟大學指出，肺結核學生接觸者，目前維持正常上課，宣導學生戴口罩，加強健康自主管理，若有身體不適應即時回報，若同班上課人數超過80人，則比照新冠肺炎疫情因應方式，採線上教學。