台東醫院新冠病毒檢驗儀開箱安裝 院長：4小時檢驗出爐

新冠肺炎疫情持續，為提升台東檢驗量能，衛福部同意2套「病毒核酸萃取儀」及「即時聚合酶連鎖反應儀器」，分別設置台東馬偕醫院及衛福部台東醫院。其中1套今天在部東醫院開箱安裝，院長樊聖表示，最快4小時就能驗出結果。

部東醫院院長指出，為加速儀器能夠立即上線作業，日前派出1名醫事人員受訓，目前已完訓，將當任種子教官，並指導院內3名醫事人員，未來，可輪流上線作業。

他表示，儀器安裝完成後，將進入醫事人員訓練階段，過程中要拿疾病管制署送來的測試樣本，做完試驗後，再送回疾管署考核，若試驗考核通過合格，才會由醫院進行檢驗動作，正式發檢驗報告。

樊聖強調，現階段試劑的問題，希望疾管署能夠提供，若中央有困難，醫院就必須進行採購，但將會面臨採購流程的繁瑣，這樣變成醫院無法保證時間上能多快就能上線作業，相信在中央協助下，會盡快完成。