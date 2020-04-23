影／民進黨宜蘭黨部主委號次抽籤 1號吳和信2號陳俊宇
民進黨宜蘭縣黨部第18屆主委暨黨員代表號次抽籤今天舉行，吳和信1號、陳俊宇2號，預計下個月（5月）24日投票。
因應防疫，宜蘭縣設7個投開票所，但地點部分，還是要等到5月15日才會確定與公布，選舉人數2987。
主委黃建財提醒投票時配戴口罩，並呼籲選舉不要違反黨章黨紀，要競爭不要鬥爭，要和諧，為下屆五合一選舉努力。
下屆民進黨宜蘭縣黨部主委兩強相爭，宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇、行政院政院顧問吳和信先後完成登記，訴求重返榮耀，2022贏回宜蘭政權。
吳和信參選下屆民進黨宜蘭縣黨部主委，他提出，當選主委，任期內「不競選公職、拋開派系包袱、專職主委、全力輔選」也會秉持「抬轎不坐轎」原則，專職主委，盡力扮演「抬轎者」角色，團結民進黨，協助宜蘭縣民進黨公職，讓宜蘭「重返榮耀」，重現民主聖地光榮。
吳和信外，宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇，提出五大目標，呼籲2022團結找回宜蘭人的光榮感，民進黨提名縣長當選、議會過半，再現宜蘭精神。
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