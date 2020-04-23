慈濟大學1學生確診肺結核 接觸者約百餘人

花蓮慈濟大學有1名學生確診肺結核，花蓮縣衛生局為避免校內接觸者感染，在4月22日與28日分兩梯次，召回可能接觸的教職員檢查照X光，檢查完後再送給專業醫師診斷，並對這些可能的接觸者進行衛教，據了解接觸者教職員可能約百餘人。

花蓮縣衛生局副局長鍾美珠表示，3月9日因為有一名學生咳嗽發燒，被醫師診斷為肺結核，轉到慈濟醫院，3月30就醫，該名學生休學回到南部衛福部的胸腔病院治療，因為接觸者多，且肺結核是飛沫傳染，安排兩次X光檢查。

慈濟大學發布聲明，指出近期有位學生因確診肺結核，目前已就醫治療中，校方依傳染病防治法配合衛生主管機關辦理後續相關事宜。為讓相關教職員工生能對此疾病更多瞭解，校方安排2場說明會，由花蓮市衛生所到校進行說明，由於新冠肺炎疫情避免群聚，校方透過網路讓教職員工生上網了解。

同時為確保相關人員的健康，學校在說明會結束後安排胸部X光檢查，也事先提醒相關人員務必佩戴口罩進入說明會會場，室內空間或排隊照X光時請保持社交距離。慈濟大學指出，尊重每位學生的受教權，也依法保護學生的隱私，更會守護每位教職員工生的健康安全。