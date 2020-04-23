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台東縣府盼與醫療院所合作建置「傳染病認可檢驗機構」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（中）前往馬偕紀念醫院台東分院，希望能合作建立台東第一座符合衛生福利部核可的 「傳染病認可檢驗機構」。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴（中）前往馬偕紀念醫院台東分院，希望能合作建立台東第一座符合衛生福利部核可的 「傳染病認可檢驗機構」。圖／台東縣政府提供

為降低檢體運送風險、顧及檢體品質與縮短檢驗時效，台東縣長饒慶鈴昨前往馬偕紀念醫院台東分院，希望能合作建立台東第一座符合衛生福利部核可的 「傳染病認可檢驗機構」，以因應傳染病防治等相關工作。

衛生局表示，若縣內「傳染病認可檢驗機構」成立，可讓原本縣內檢驗機構僅有的7項傳染病檢驗擴充至117項，並可即時得到檢驗結果。

台東縣目前檢驗機構僅具有7種疾病檢驗別，大部份傳染病確認，檢體均需送至花蓮慈濟醫院或疾病管制署指定檢驗機構，然而南至高雄、北至花蓮，車程來回需約6小時，面對此次嚴重特殊傳染性肺炎，工作人員須每天上午6點出發，才能準時將檢體送至花蓮慈濟醫院檢驗。

饒慶鈴表示，縣府日前緊急向中央爭取檢驗儀器，兩台儀器可望在這幾天開箱安裝，但為台東長遠醫療規劃，需要能長期且符合衛生福利部規範的傳染病認可檢驗機構，以提升檢驗量能，大幅縮短檢驗時間，爭取時效，提供醫師及時且準確的參考。

馬偕醫院台東分院院長王功亮允諾會和縣府一起肩負台東醫療的重任，並帶領饒慶鈴探訪醫院檢驗單位，並說明未來規劃空間及人力培訓。

台東 傳染病 衛生局

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