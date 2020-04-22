快訊

台職棒登國際基本功 從正視「使用者經驗」做起

欠繳罰單祖厝被拍賣案 遭疑簽名是事務所人員

中央社 / 基隆市22日電

基隆市陳姓男子因欠繳罰單祖厝遭拍賣，前台大教授陳志龍今天質疑，查封筆錄上「許益軒」簽名是假鄰居；不過，據相關單位證實，「許益軒」是估價師事務所人員，並非鄰居。

行政執行署宜蘭分署行政執行官張盟正向中央社記者表示，此案義務人及相關人等已提出行政執行聲明異議暨聲請停止點交狀，宜蘭分署已依行政執行法第9條聲明異議程序辦理，將加速審查相關事證，並將相關資料全部交由上級機關法務部行政執行署審查，對於陳姓義務人及社會各界大眾關心及質疑事項，宜蘭分署會深入調查。

前國立台灣大學法律系教授陳志龍在記者會指出，查封筆錄提到鄰居表示義務人居住於此，卻沒提到鄰居是何人，其次，到場人簽名中有鎖匠、警員、地政人員、移送機關基隆監理站人員、書記官和一名「許益軒」簽名，許益軒究竟是何人。

陳男住所民治里鄰長邱惠美和里長夫人劉淑枝2人也在記者會表示「不認識許益軒，沒這個人」。陳男說，住了40多年從沒聽過也不認識「許益軒」，而且住家巷弄間根本沒有姓許的住戶，不禁讓他感到納悶，認為查封不合法。

此外，陳志龍表示，行政執行署宜蘭分署於民國102年間曾發文提到義務人雖有不動產，但與應納額顯不相當或拍賣顯無實益，竟自己打臉拍賣陳男的房屋，不符行政執行法應依公平合理原則，不得逾達成執行目的必要限度及同法施行細則先動產後不動產拍賣。

陳志龍說，行政執行署宜蘭分署在拍賣前曾發文詢問基隆市警局屋內是否有非自然死亡情事，警局回函「要問陳男，無法幫忙」，理應把這張公文放入查封拍賣公告，卻被拿掉，執行程序可以這樣嗎；另外，查封筆錄裡的照片顯示大門沒貼封條，詢問執行署卻回應「照片洗不出來」。

陳姓男子因未繳交4張交通違規罰單共約新台幣1萬8000元，名下的3樓透天厝於1月6日第4次拍賣以135萬5400元拍定，陳男日前已向行政執行署宜蘭分署遞交聲明異議，行政執行署考量房屋點交後有不可回復性，已指示宜蘭分署暫緩點交。

基隆 罰單

延伸閱讀

基隆法拍民宅爭議 全民要找的鄰居其實是不動產估價師

欠1.8萬罰單屋遭法拍 台大前教授提出程序十疑點

只欠1萬8、房子被拍賣 「保房」總動員質疑程序不合法

欠1萬8法拍房子暫緩點交 台大前教授陳志龍：緩兵之計

相關新聞

蘭嶼童穿丁字褲跳舞影片 YouTube移除又上線

蘭嶼椰油國小舞蹈隊穿傳統服飾丁字褲演出影片，被檢舉遭YouTube移除，引起島上居民抗議，不過，被移除的影片昨天晚上又悄...

影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒

敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運回基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有...

澎湖縣全縣外出戴口罩 台東縣長饒慶鈴：暫不跟進

海軍敦睦艦隊爆發艦上群聚感染，足跡遍布全台，引發感染隱憂，澎湖縣長賴峰偉今天宣布要求全縣外出戴口罩，否則開罰3000元。...

台東「蛇」出沒頻繁 衛生局公布血清位置

近日天氣炎熱，台東縣通報蛇出沒件數增加，統計1月到4月20日止，共105件捕蛇勤務。衛生局今天公布有血清的13家醫療院所...

軍方未通知在台東高中集合 校長事後得知：傻眼兩字！

敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在...

影／基隆田寮河百隻白鷺鷥獨愛這棵樹 民眾好奇圍觀

基隆市中心田寮河畔信一路人行道上有一棵大樹，最近有上百隻白鷺鷥聚集，經觀察有4種，讓民眾看到覺很新奇，引起民眾圍觀，發現...

敦睦艦隊全台10間學校集合點 東中校長：已全面消毒

敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在...

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

敦睦艦隊官兵驚傳感染新冠肺炎，軍方上周六要召回各地阿兵哥送進檢疫所時，竟指示軍車約在校園載人。宜蘭國中當天下午發現車身被...

「只是想要一個更理想的家園」 鯉魚潭商圈組志工隊顧環境

花蓮縣鯉魚潭邊一群熱心的店家，自發性組成環保志工隊，每天起個大早，視察鯉魚潭水質、撿拾潭邊垃圾，還把這分對土地的愛擴大到周邊溪流。志工隊日前獲縣環保局推薦，參與環保署優良水環境巡守隊績效考評，獲評特優，是對長年默默守護水環境的他們最大的肯定。

蘇花改通車後南澳農場很搶手 宜大與縣府整合開發計畫

蘇花改通車後，宜蘭南澳農場未來的開發前景看好，宜蘭大學有意在國產署與縣府中止經營合約後，爭取土地撥用，但縣政府不放棄，全...

未來若疫情不穩定 林姿妙：不排除配合中央封城

各界關注一旦疫情嚴重，是否要封城？宜蘭縣長林姿妙今明確表示，各縣市情況不同，未來若疫情出現不穩定狀況，宜蘭不排除進行封城...

半年節電9萬度超厲害 林姿妙重賞師生近百萬元獎金

宜蘭縣府要孩子把節電觀念帶回家，舉辦師生節能比賽，參賽各家戶以節電成果做評比，結果半年裡省下近9萬度電、22.5萬元電費...

熱門新聞

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

高雄愛河畔道路下陷現大洞禁通行 疑是愛河漲潮惹禍？

高雄市議會臨時會 不到半小時取消散會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。