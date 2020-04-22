快訊

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影

敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有使用，其餘全部車輛都有加強清潔消毒，每天車內外都用漂白水、酒精消毒，國光客運並特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，每次花費2500元，每輛車3天就消毒一次。

基隆市政府昨天公布訊息指他與確診者同車且坐在同座位，是一名年輕男子穿著點狀花襯衫，有較高風險，昨晚市長林右昌表示，這名男子已找到了，男子配合進行居家隔離。

與敦睦艦隊染疫士兵同車回基隆的隔壁座花襯衫男找到人，國光客運基隆站上上下下終於鬆口氣，國光客運基隆站長陳桂子今天說，感謝基隆市政府展現超快效率，讓往返台北基隆通勤民眾去除不必要的恐慌。

陳桂子表示，目前被隔離的司機身體並無異狀，完全遵守指示待在家中，以追劇、整理家務與陪狗玩打發時間，她已跟司機約定5月4日隔離期滿可以恢復正常上班，希望一切平安無恙，這段期間公司照常給付薪資。

國光客運說明，每輛車每天出車前都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。在日常例行性清潔消毒作業之外。

國光客運特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，基隆站有100多輛車，全面用此霧化消毒。盛星動力資訊科技公司技術部高級專員莊宗賢說，霧化消毒可以殺死細菌，利用二氧化氯在空調系統內徹底消毒，噴一次2500元，國光不惜成本，每輛車每3天噴一次。

國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影
國光採食品級二氧化氯霧化消毒，徹底消毒空調系統。記者游明煌／攝影

基隆 國光客運 酒精

延伸閱讀

海軍敦睦支隊官兵左營進出 化學兵擴大消毒

立院成立「敦睦艦隊磐石艦新冠肺炎染疫專案調閱小組」

高雄公布第5波足跡 新增大魯閣草衙道等5處

磐石艦官兵校門口集合未被告知 林明溱批：不能再發生

相關新聞

澎湖縣全縣外出戴口罩 台東縣長饒慶鈴：暫不跟進

海軍敦睦艦隊爆發艦上群聚感染，足跡遍布全台，引發感染隱憂，澎湖縣長賴峰偉今天宣布要求全縣外出戴口罩，否則開罰3000元。...

蘭嶼童穿丁字褲跳舞影片 YouTube移除又上線

蘭嶼椰油國小舞蹈隊穿傳統服飾丁字褲演出影片，被檢舉遭YouTube移除，引起島上居民抗議，不過，被移除的影片昨天晚上又悄...

影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒

敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運回基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有...

台東「蛇」出沒頻繁 衛生局公布血清位置

近日天氣炎熱，台東縣通報蛇出沒件數增加，統計1月到4月20日止，共105件捕蛇勤務。衛生局今天公布有血清的13家醫療院所...

軍方未通知在台東高中集合 校長事後得知：傻眼兩字！

敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在...

影／基隆田寮河百隻白鷺鷥獨愛這棵樹 民眾好奇圍觀

基隆市中心田寮河畔信一路人行道上有一棵大樹，最近有上百隻白鷺鷥聚集，經觀察有4種，讓民眾看到覺很新奇，引起民眾圍觀，發現...

敦睦艦隊全台10間學校集合點 東中校長：已全面消毒

敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在...

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

敦睦艦隊官兵驚傳感染新冠肺炎，軍方上周六要召回各地阿兵哥送進檢疫所時，竟指示軍車約在校園載人。宜蘭國中當天下午發現車身被...

「只是想要一個更理想的家園」 鯉魚潭商圈組志工隊顧環境

花蓮縣鯉魚潭邊一群熱心的店家，自發性組成環保志工隊，每天起個大早，視察鯉魚潭水質、撿拾潭邊垃圾，還把這分對土地的愛擴大到周邊溪流。志工隊日前獲縣環保局推薦，參與環保署優良水環境巡守隊績效考評，獲評特優，是對長年默默守護水環境的他們最大的肯定。

蘇花改通車後南澳農場很搶手 宜大與縣府整合開發計畫

蘇花改通車後，宜蘭南澳農場未來的開發前景看好，宜蘭大學有意在國產署與縣府中止經營合約後，爭取土地撥用，但縣政府不放棄，全...

未來若疫情不穩定 林姿妙：不排除配合中央封城

各界關注一旦疫情嚴重，是否要封城？宜蘭縣長林姿妙今明確表示，各縣市情況不同，未來若疫情出現不穩定狀況，宜蘭不排除進行封城...

半年節電9萬度超厲害 林姿妙重賞師生近百萬元獎金

宜蘭縣府要孩子把節電觀念帶回家，舉辦師生節能比賽，參賽各家戶以節電成果做評比，結果半年裡省下近9萬度電、22.5萬元電費...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

高雄愛河畔道路下陷現大洞禁通行 疑是愛河漲潮惹禍？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。