影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒

敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運回基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有使用，其餘全部車輛都有加強清潔消毒，每天車內外都用漂白水、酒精消毒，國光客運並特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，每次花費2500元，每輛車3天就消毒一次。

基隆市政府昨天公布訊息指他與確診者同車且坐在同座位，是一名年輕男子穿著點狀花襯衫，有較高風險，昨晚市長林右昌表示，這名男子已找到了，男子配合進行居家隔離。

與敦睦艦隊染疫士兵同車回基隆的隔壁座花襯衫男找到人，國光客運基隆站上上下下終於鬆口氣，國光客運基隆站長陳桂子今天說，感謝基隆市政府展現超快效率，讓往返台北基隆通勤民眾去除不必要的恐慌。

陳桂子表示，目前被隔離的司機身體並無異狀，完全遵守指示待在家中，以追劇、整理家務與陪狗玩打發時間，她已跟司機約定5月4日隔離期滿可以恢復正常上班，希望一切平安無恙，這段期間公司照常給付薪資。

國光客運說明，每輛車每天出車前都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。在日常例行性清潔消毒作業之外。