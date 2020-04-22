聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／載過染疫兵空調滅菌 國光客運食品級二氧化氯霧化消毒
敦睦磐石艦新冠肺炎確診士兵案409，17日從台北搭國光客運回基隆，國光客運基隆站今天表示，目前確診士兵搭乘的車已暫時沒有使用，其餘全部車輛都有加強清潔消毒，每天車內外都用漂白水、酒精消毒，國光客運並特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，每次花費2500元，每輛車3天就消毒一次。
基隆市政府昨天公布訊息指他與確診者同車且坐在同座位，是一名年輕男子穿著點狀花襯衫，有較高風險，昨晚市長林右昌表示，這名男子已找到了，男子配合進行居家隔離。
與敦睦艦隊染疫士兵同車回基隆的隔壁座花襯衫男找到人，國光客運基隆站上上下下終於鬆口氣，國光客運基隆站長陳桂子今天說，感謝基隆市政府展現超快效率，讓往返台北基隆通勤民眾去除不必要的恐慌。
陳桂子表示，目前被隔離的司機身體並無異狀，完全遵守指示待在家中，以追劇、整理家務與陪狗玩打發時間，她已跟司機約定5月4日隔離期滿可以恢復正常上班，希望一切平安無恙，這段期間公司照常給付薪資。
國光客運說明，每輛車每天出車前都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，都會以75%稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75%稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。在日常例行性清潔消毒作業之外。
國光客運特別引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，全面深入座椅細小縫隙與車廂空調循環系統，基隆站有100多輛車，全面用此霧化消毒。盛星動力資訊科技公司技術部高級專員莊宗賢說，霧化消毒可以殺死細菌，利用二氧化氯在空調系統內徹底消毒，噴一次2500元，國光不惜成本，每輛車每3天噴一次。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言