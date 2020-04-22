敦睦艦隊官兵召回點 台東高中預防性消毒
國防部18日召回敦睦艦隊官兵採檢並隔離檢疫，其中台東官兵集合地點在台東高中，台東縣環保局今天前往進行周圍環境預防性消毒。
台東縣政府表示，敦睦艦隊磐石艦發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚疫情，國防部18日緊急召回全體官兵檢疫隔離，因中央公布敦睦艦隊台東官兵集合地點在台東高中，台東縣環境保護局今天特別前往台東高中進行周圍環境預防性消毒。
衛生局表示，截至21日為止，台東縣仍無確診個案，呼籲民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節，如近期有收到中央發布自主健康管理簡訊，應自主健康管理14天，外出時請全程配戴口罩，若有不適，請撥打台東縣防疫專線：0975288155，就醫時務必主動告知活動暴露史。
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