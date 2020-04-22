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軍方未通知在台東高中集合 校長事後得知：傻眼兩字！
敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在台東高中。校長事後得知相當傻眼，好在敏感度夠隔天就消毒。
校長蔡美瑤表示，18日朋友告知她有官兵在校門口外集結，她當下感覺事有蹊俏，隔天就請校護人員及工友群，進行全校消毒；沒想到新聞爆出軍方全台召回集合點，也包括自己學校，當下有點傻眼，軍方都未知會學校。
她說，當天集結，官兵和車輛沒有進入校園內，從19日消毒後，學校幾乎每天都在消毒，就是確保全校師生安全，今天縣府環保局也派員到學校全面消毒，而據她了解，集結學校的官兵是沒有確診，相信學校目前狀況絕對是安全的，請大家放心。
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