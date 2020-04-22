軍方未通知在台東高中集合 校長事後得知：傻眼兩字！

蘭嶼丁字褲是當地原住民達悟族的人文特色，主要是男子為了外出捕魚方便，然而近日一則蘭嶼國小男童穿傳統丁字褲的影片卻莫名遭到檢舉，結果被YouTube下架，這種處理方式和審查機制讓當地的國小老師非常不能理解。

2020-04-21 10:12