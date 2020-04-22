影／基隆田寮河百隻白鷺鷥獨愛這棵樹 民眾好奇圍觀
基隆市中心田寮河畔信一路人行道上有一棵大樹，最近有上百隻白鷺鷥聚集，經觀察有4種，讓民眾看到覺很新奇，引起民眾圍觀，發現這些鳥已開始築巢，就近在田寮河上捕魚覓食，並會到上游天外天撿拾枯枝，不過下方是人行道，有民眾經過，要小心被鳥屎襲擊。
「小白鷺、黃頭鷺、牛背鷺、暗光鳥等」退休老師網球教練陳明財拿著望遠鏡，在仁一路田寮河堤上，看著信一路上一棵大樹上聚集的白鷺絲群，警奇的說有看到4種鳥，在海港城市真的是很美麗的風景。
議員陳宜說，看到這些鳥群聚在市區的樹上，讓人感到很幸福，在基隆港口可以天上的老鷹，在田寮河可以看到這些多鳥休憩，可以營建生態都會綠舟，一起來建立「人與鳥和平共處」的良好關係。
生態文史專家李正仁說，經過觀察，白鷺會到田寮河更上游的深澳境、天外天去撿拾樹枝回來築巢，並在田寮河上覓食捕魚，會很好的生態棲息的地方，唯一的問題就是會有鳥屎往下掉，因為下方是人行道，可以請環保人員來協助清除，定期用水沖一下。
社大生態老師陳淑惠表示，這些鳥原本的棲地是在中正高架橋旁的樹上，但因為施工棲也不見了，才跑來市區田寮河畔，為何會飛到這裡，代表這裡環境很棒的，但能否永遠留在此處，則還要觀察，民眾現在在市區就可以看到很多鳥，有俗稱暗光鳥的夜鷺，還有會站在牛背上的牛背鷺，可以成為市區的一處觀光景點，成為一個好的棲地。
很多民眾好奇，為何獨愛這棵樹？陳淑惠說可能因樹形及地形的關係，試探性的先選擇這一棵，如果覺得很合適，就會慢慢地往下面的其他樹擴散，成為棲息地。
經觀察目前主要棲息在田寮河畔有小白鷺、夜鷺、牛背鷺和黃頭鷺等，白鷺鷥屬於雌雄共同孵育雛鳥的鳥類，每年3到9月是白鷺鷥的繁殖期，成年的白鷺鷥會找尋一些枯枝落葉，製作簡單的鳥巢，在繁殖期，白鷺鷥的眼睛會變成紅色的，每次繁殖每窩約4到5枚白鷺鷥蛋，顏色為淺藍色，白鷺鷥選擇的繁殖的地點通常為林木茂密的樹林。
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