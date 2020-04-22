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敦睦艦隊全台10間學校集合點 東中校長：已全面消毒
敦睦艦隊官兵染疫，國防部18日召回敦睦艦隊全員官兵採檢，集合地點涵蓋全台，包括10間學校，其中台東地區8名官兵集合點選在台東高中。不過，學校表示官兵僅在校外，沒有入校園，隔天全面消毒。
校長蔡美瑤表示，18日週六接駁車停在校門口外，門口保全也禁止車輛及8名官兵進入校園，當天得知訊息後，並確保學生上學健康安全，隔天星期日就請環保局進行消毒，安全上絕對沒有問題。
她強調，校門口附近因沒有商家，官兵當天就直接上接駁車回營區，沒有四處趴趴走。
台東縣衛生局表示，敦睦艦隊官兵確實有台東子弟，但沒有返鄉隔離，更不是居家檢疫，目前也沒有疫情足跡遍及台東，18日當天就被軍方召回，統一由軍方管理，請大家不要擔心。
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