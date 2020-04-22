影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

敦睦艦隊官兵驚傳感染新冠肺炎，軍方上周六要召回各地阿兵哥送進檢疫所時，竟指示軍車約在校園載人。宜蘭國中當天下午發現車身被塗成淡綠色的神秘車輛擅自開進停車場，更誇張見兩位穿隔離衣全副武裝的官兵，校方人員瞪大眼「這是什麼狀況亅，當場把車趕走。

昨天下午立委質詢，軍方坦承事發後以專用軍方召回705名下船的官兵，經查其中在宜蘭召回6人。校方確認這輛神秘軍車開進校園，是要來載統一集中安置檢疫的阿兵哥，大罵軍方事前未告知，竟然就大刺刺把車輛開進停車場，實在「太誇張」，今天一早宜蘭市公所前住校園進行消毒。

校長連志峰表示，上周六下午沒上班，學校剛好有人開會，會議結束後15:12在一樓發現這輛車停在大門，原來車輛在15:08就開進學校，見到有人全副武裝防護衣站在車外連絡講電話，當場嚇了一跳，現在到底是什麼情況。

校方人員立即上前詢問，對方表示接獲「上級指令」停在宜蘭國中要載人，但還尚未接到人，15:15校方請他們不要在校園內等候，15:20工作人員將車開出學校。

寧靜校園出現神秘車輛，造成人心惶惶，當時校方就曾懷疑是要來載敦睦艦隊官兵，而且看到軍車上全副武裝人員，更擔心是否學校附近或親友有人確診新冠肺炎，周一上課時發動師生調查。