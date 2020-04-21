蘇花改通車後南澳農場很搶手 宜大與縣府整合開發計畫

蘇花改通車後，宜蘭南澳農場未來的開發前景看好，宜蘭大學有意在國產署與縣府中止經營合約後，爭取土地撥用，但縣政府不放棄，全案經政委吳澤成裁示宜大案暫緩，以致目前土地尚未完成點交。縣府今天與宜大召開協調會，雙方決定2個月內提出整合開發計畫送國產署審查。

國立宜蘭大學爭取土地撥用計畫暫緩後，上個月在縣府召開的地方意見座談會，與會地方人士大多肯定宜大所提出的開發方向，校方也確定可以向農委會爭取到經費，未來將透過地方與中央的學術資源，把南澳農場打造為全國首座青農創業育成基地，並且兼顧當地原住民需求，設置部落大學。

南澳農場面積106公頃，2002年起國有財產署與縣政府簽署合作契約，交由縣府經營管理，但因管理不善，使得國產署遭監察院點名要求改善，這段期間縣府也數度提出BOT開發案，最後都不了了之；去年底國產署再度詢問縣府有無積極開發計畫，今年2月去函給縣府要求中止契約關係。

但縣政府不滿國產署未經同意，片面中止2002年至今的合作關係，全案還被提到中央與地方重大開發案溝通平台討論，政務委員吳澤成裁示宜蘭大學爭取的開發案暫緩，宜大與縣府必須再做溝通，以致縣府至今還沒有把土地點交還給國產署。

縣政府今天與宜蘭大學召開協調會，雙方決定在2個月內整合，並提出開發計畫送國產署審查。宜大表示，爭取南澳農場的撥用計畫之前已經通過校務會議及教育部審查，如今縣府也有想法，將來恐怕會涉及原計畫變更，學校內部必須再做溝通。