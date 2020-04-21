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登紐時防疫海報 貼近民眾改編成消防宣導

中央社 / 花蓮縣21日電

花蓮縣消防局救災救護指揮科小隊長彭康祐，從台灣刊登在紐約時報廣告發想，響應「Taiwan can help」活動，改編設計成消防局宣導海報，在臉書分享後，獲得許多臉友鼓勵，也獲得長官的肯定。

彭康祐今天接受中央社記者訪問表示，關注新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情訊息，看見廣告平面視覺設計師聶永真因台灣網民發起募資，而在紐約時報刊登全版廣告，同時聶永真的臉書上提及設計構想可供大家變化作為公益。

於是彭康祐改編設計適合消防局使用的「119報案APP」、「線上醫療指導DACPR」的宣導海報，並分享在他個人臉書，很快受到許多臉友的鼓勵、認為立意良善，並獲得消防局長林文瑞的肯定。

彭康祐表示，消防宣導海報並非全部原創，而是響應台灣在防疫工作上的卓越表現，這要讓世界看到；而台灣除了防疫成績優異，台灣的消防、緊急醫療救護的品質，在世界也是有目共睹。

彭康祐說，可能臉書的傳播，今天下午有消防署的科員打電話來詢問，自己當然樂意提供原始檔，未來若能成為全國的公益海報當然是非常開心。目前海報已張貼在花蓮縣消防局大樓，海報上有QR Code供民眾下載使用。

林文瑞表示，小隊長彭康祐主動應景改編出精美海報，用心難能可貴，值得嘉許。希望透過這樣的宣導，讓民眾能更清楚了解「119報案APP」與「線上醫療指導DACPR」的重要性。

紐約時報 廣告

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