禁止亂丟垃圾 吉安行動式攝影機取締 最高罰3萬元
花蓮吉安鄉常發生遊客丟飲料杯、菸蒂等垃圾，或居民行經過時隨手一丟垃圾，在108年就有逾百件亂丟垃圾案件。鄉公所清潔隊身扮柯南角色，透過10幾台行動式攝影機取締違規行為，可依法開罰1千2百元至3萬元；毛小孩飼主未清理排泄物，則可罰1千2百元至6千元，請大家發揮公德心。
吉安鄉長游淑貞表示，常看到各種監視畫面影像民眾亂丟垃圾，甚至有人隨處便溺、或是飼主未清理毛小孩排泄物等行為，清潔隊將逐一抽絲剝繭，由畫面追出行為人及車輛，進行裁罰取締，依照廢棄物清理法、花蓮縣空地空屋管理暨環境維護自治條例處罰，希望能遏止亂丟垃圾、隨意大小便等行為。
清潔隊長樊一明說，在鄉長及代表挹注經費下，清潔隊採購十幾台的行動式攝影機，除了畫面舉證，也會破袋稽查。若查獲亂丟垃圾，可依花蓮縣空地空屋管理暨環境維護自治條例，取締罰鍰從1千2百元至3萬元；針對空屋空地未善盡維護管理之責，及毛小孩飼主未依規定清理排泄物等行為，廢棄物清理法則為1千2百元至6千元，取締行為人包括亂丟垃圾、菸蒂、亂吐檳榔汁、檳榔渣、丟包垃圾等，依照不同基準裁罰。
游淑貞呼籲，不論是鄉親還是外地遊客，在走訪吉安鄉之餘，只留下美麗的回憶，不要增加環境負擔，希望與大家攜手為潔淨家園一起努力。
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