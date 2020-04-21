「彭祖體驗」蘭嶼小朋友認識變老的自己
台東蘭嶼55歲以上老人比例高達21%，弘道老人福利基金會推動「彭祖體驗」，今天前往蘭嶼，讓島上小朋友親身體驗長者身心狀況，盼創造友善高齡生活環境。有小朋友說：「80歲的自己，行動真的很辛苦」。
弘道老人福利基金會表示，根據原民會統計，蘭嶼約有8成是雅美（達悟）族原住民，其中65歲以上原住民占8.7%，但以原住民55歲作為老人認定標準實施福利措施來計算，55歲以上的蘭嶼原住民人數占比高達21%，已邁入超高齡社會。
在衛生福利部的「你老是這樣」計劃公益支持下，弘道老人福利基金會今天首次前往蘭嶼辦理體驗課程，讓在地國小學童們切身體驗變「老」的滋味。蘭嶼許多地勢需要爬坡，在體驗一開始，就有同學提到常常看到長輩腳沒有力氣，爬坡很辛苦。
體驗結束後，學童們紛紛表示「當老人家真的好辛苦喔！原來戴上老化眼鏡在閱讀上會這麼吃力」；另外還有穿著手腕負重及約束手套後，用餐都竟是如此困難，以後一定要多關心阿公阿嬤們。
弘道老人福利基金會表示，弘道迄今已舉辦近900場高齡體驗活動，希望透過教育、倡議、政策推動高齡友善社會的觀念普及，有助於學生感同身受高齡者的不便，進而反思回饋讓敬老觀念從小扎根。
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