「彭祖體驗」蘭嶼小朋友認識變老的自己

台東蘭嶼55歲以上老人比例高達21%，弘道老人福利基金會推動「彭祖體驗」，今天前往蘭嶼，讓島上小朋友親身體驗長者身心狀況，盼創造友善高齡生活環境。有小朋友說：「80歲的自己，行動真的很辛苦」。

弘道老人福利基金會表示，根據原民會統計，蘭嶼約有8成是雅美（達悟）族原住民，其中65歲以上原住民占8.7%，但以原住民55歲作為老人認定標準實施福利措施來計算，55歲以上的蘭嶼原住民人數占比高達21%，已邁入超高齡社會。

在衛生福利部的「你老是這樣」計劃公益支持下，弘道老人福利基金會今天首次前往蘭嶼辦理體驗課程，讓在地國小學童們切身體驗變「老」的滋味。蘭嶼許多地勢需要爬坡，在體驗一開始，就有同學提到常常看到長輩腳沒有力氣，爬坡很辛苦。

體驗結束後，學童們紛紛表示「當老人家真的好辛苦喔！原來戴上老化眼鏡在閱讀上會這麼吃力」；另外還有穿著手腕負重及約束手套後，用餐都竟是如此困難，以後一定要多關心阿公阿嬤們。