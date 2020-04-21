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未來若疫情不穩定 林姿妙：不排除配合中央封城

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭除了負壓隔離病房，共有186床的收治量，將來若愈來愈多本土病例快速增加且查不出感染源，縣長林姿妙表示，不排除封城。圖／縣府提供
宜蘭除了負壓隔離病房，共有186床的收治量，將來若愈來愈多本土病例快速增加且查不出感染源，縣長林姿妙表示，不排除封城。圖／縣府提供

各界關注一旦疫情嚴重，是否要封城？宜蘭縣長林姿妙今明確表示，各縣市情況不同，未來若疫情出現不穩定狀況，宜蘭不排除進行封城；縣府配合指揮中心三階段方案，到第三階段本土病例數快速增加，且多數案例無法追蹤傳染鏈，連疫調都來不及時，需要考慮封城。

封城要考量各縣市不同狀況，宜蘭目前累計兩起確診案例，針對因應封城，林姿妙要求縣府各單位做好各項物資、交通、教育、醫療、社會扶助等相關規畫及兵棋推演計畫。

衛生局表示，是否封城除了考量各地區醫療收治能量外，還必須考量感染來源是否明確，以及確診個數增加速率等多項因素，縣內各大醫院收治新冠肺炎輕重症的最大容量是186床（人），如果超過容量，將啟動其他的大型收治場所，但186人絕對不是決定是否封城的標準。

衛生局說明，如果愈來愈多確診者的感染源查不出來，就算宜蘭沒有收治滿186人，也有可能啟動封城；若是確診病人能夠掌握感染來源，採取隔離措施就好，也不必封城。

縣政府依照中央流行疫情指揮中的三階段整備方案，第一階段過渡期、第二階段警戒期、第三階段管制期，過渡期指社區有出現未明感染源的個案，警戒期指單周出現3個以上的社區群聚感染，或1天出現10個以上感染源未明的本土病例，屬社區傳播階段，要快速檢驗、區域限制移動。

第三階段管制期指本土病例數快速增加，疫情規模擴大，多數案例無法追蹤傳染鏈且疫調都來不及的狀況，需考慮封城。

宜蘭除了負壓隔離病房，共有186床的收治量，將來若愈來愈多本土病例快速增加且查不出感染源，縣長林姿妙表示，不排除封城。圖／縣府提供
宜蘭除了負壓隔離病房，共有186床的收治量，將來若愈來愈多本土病例快速增加且查不出感染源，縣長林姿妙表示，不排除封城。圖／縣府提供

封城 疫情 衛生局

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