半年節電9萬度超厲害 林姿妙重賞師生近百萬元獎金

宜蘭縣府要孩子把節電觀念帶回家，舉辦師生節能比賽，參賽各家戶以節電成果做評比，結果半年裡省下近9萬度電、22.5萬元電費。縣長林姿妙今天表揚，發出近百萬元獎金，鼓勵小朋友繼續參加今年比賽，也期盼高中職的大朋友一起來節電。

「節能『源』夢大作戰」參賽對象是宜蘭各國中小及高中職老師與學生，共有17所學校、57支隊伍、931名師生參與。縣環保局表示，57支參賽隊員的各家戶都要簽立用電查詢同意書，授權主辦單位可以調閱去年6月到11月各家戶的用電量。

有鑑於每支隊伍都有有特別努力的學生，縣環保局再從團隊中選出優秀的個人獎。競賽結果出爐，得獎有節電績優獎計34組、個人獎45人。

更驚人的是，這些家庭在溫度最高的夏季到秋季期間，達成節電將近9萬度，以每度2.5元計算，省下約22.5萬元電費。

其中北成國小經由校長、老師大力推動，共9支隊伍獲得節電特優、優等及甲等好成績，各得3萬、2萬、1萬元，是獲獎最多的學校；個人獎節能大將之一的北成國小學生葉宥序分享節電經驗。

學生們開心想著如何運用獎金，有人希望購買更多書籍、也有希望運用在弱勢學生共同參與班遊、或規畫汰換家中的老舊電器；南屏國小參賽隊伍「南屏節電團隊讚」獲得節電特優，他們希望師生分享、節電觀摩參訪，並利用獎金汰換家中老舊的照明燈具。