宜蘭配合中央調整防疫策略 擬封城因應計畫

宜蘭縣政府今天表示，縣內可收治新冠肺炎確診者最大量為186張病床，目前只收治5人，相關醫療資源都已盤點整備完成；未來疫情若不穩，縣府不排除配合中央實施封城計畫。

宜蘭縣長林姿妙受訪時說，宜蘭縣目前疫情相對穩定，未來疫情如真的出現不穩定狀況，將不排除配合中央規劃封城，她已責成縣府各單位做好各項物資、交通、教育、醫療、社會扶助等相關規劃及兵棋推演。

衛生局指出，宜蘭縣的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診者至今共2人，且都已經出院。日前，海軍敦睦艦隊軍艦爆發確診案例，其中有105人送往宜蘭檢疫所集中檢疫，經採檢有5人確診，送往宜蘭縣內一家醫院的負壓隔離病房治療；這5人經宜蘭縣衛生局調查，都未在宜蘭縣有其他活動足跡，請民眾勿過度恐慌。

衛生局指出，宜蘭縣目前並無社區感染狀況，且依照宜蘭縣新興傳染性應變計畫，目前縣內相關醫院可收治確診者的最大量為186張病床，都已盤點整備完成。宜蘭縣將嚴密監控疫情，並視縣內個案數發展情形以及社區感染來源狀況，隨時應變。

衛生局補充，宜蘭縣是否需要封城，除要考量各地區醫療收治能量外，還必須考量感染來源是否明確，以及確診個數增加速率等多項因素，並非僅考量其中單一因素。