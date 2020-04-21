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影／基隆大樓掉水泥塊 路人驚恐
基隆仁一路一棟大樓今天下午發生磁磚夾雜著水泥塊砸落，由於1樓是「一信仁一路分社」有不少民眾進出，看到都嚇了一大跳，水泥碎片散落一地，有持續掉落危險，現場圍起封鎖線，並放上警示錐寫上「小心落石」。花崗里長姜永國到場，已通報區公所處理，並呼籲經過的民眾小心。
一信仁一路分社前方馬路上，今天下午2點多，突然有一塊滿大一塊的水泥塊砸落，上面還有白色磁磚，當時還下著雨。一名住戶說，他聽到聲音時水泥塊已掉下來，幸好沒有砸到人車，靠近一看好大一塊，十分嚇人，萬一砸到人後果不堪設想，掉下來之前才有路路人經過，幸好沒有被砸到。
一信仁一路分社的人員說，聽到有人反映說掉落磁磚到外面一看，發現馬路上有一塊水泥塊掉下來，還滿大的，分社樓上是民宅的範圍，並不是一信範圍，他們也不清楚。
附近民眾說，上面有的樓層因屋齡老舊，陽台已有鋼筋裸露及水泥剝落的情況，看起來有點危險，希望相關屋主能整修，否則一信每天有民眾存提款進進出出，十分危險。
花崗里長姜永國到場了解，他說，有民眾發現有水泥塊掉下來，熱心民眾和行員有先圍起封鎖線，避免民眾靠近發生危險，並已通報區公所處理，並呼籲經過的民眾小心。
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