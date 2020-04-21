母台灣黑熊落陷阱受傷 台東林務局救援找幼熊

一隻帶著幼熊的母台灣黑熊在台東錦屏林道落入套索導致前肢受傷，台東林管處昨晚緊急委託屏科大照養，並在附近設置誘捕籠，希望能找到小熊。

台東縣海端鄉錦屏部落獵人和巡守隊昨天在錦屏林道發現台灣黑熊落入套索陷阱，趕緊通知林務局台東林管處，人員會同「黑熊媽媽」黃美秀和屏科大團隊上山搶救，將落入陷阱的黑熊連夜帶回屏科大治療。

錦屏、廣原部落今天早上也廣播，呼籲獵人這幾天不要靠近錦屏林道8公里附近，如果有看到小熊儘快通報。

台東林管處表示，落入陷阱的是母熊，左前肢被鋼索套住受傷，沒有其他外傷，目前狀況良好。這隻母熊當時是帶著幼熊，但幼熊受到驚嚇後逃離，目前台東林管處在附近設置誘捕籠，希望能儘快找到幼熊。

廣原村社區發展協會理事長余明雄表示，這幾天射耳祭期間勇士（獵人）上山，大家都會遵循保育觀念，不能獵捕的動物就不獵捕，尤其是台灣黑熊，因此有巡守隊人員發現黑熊落入陷阱，就趕緊通報台東林管處人員搶救，而母熊落入的套索不是部落獵人設置的。

農委會公告自今年3月1日起禁止使用含彈簧的金屬材質套索（俗稱山豬吊）捕捉動物，但符合野生動物保育法第21條或第21條之1規定者，依其規定，不受限制，也就是原住民族基於其傳統文化、祭儀，而有獵捕、宰殺或利用野生動物之必要者，以及危害農林作物、家禽、家畜或水產養殖者不受限制。

去年7月底，在錦屏林道附近的廣原部落也發生黑熊寶寶和媽媽走失事件，目前廣原小熊接受野訓，預計5月野放。