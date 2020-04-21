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敦睦艦隊92名官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

搭客運坐在染疫士兵旁 基市府急尋點狀花襯衫男

中央社 / 基隆市21日電

基隆一名敦睦艦隊士兵染疫，經疫調後，個案17日晚間9時35分搭乘國光客運1813路線從台北返基隆，坐在司機側第3排走道，市府急尋坐在個案旁穿著點狀花襯衫男性乘客實施居家隔離。

基隆市長林右昌上午接受媒體聯訪表示，現已匡列包含個案的6名家人和1名國光客運司機實施居家隔離，其中2名家人出現呼吸道徵狀已安排就醫，採檢結果呈現陰性。由於個案搭客運時全程戴口罩也未與人交談，經衛生福利部疾病管制署醫師判斷傳染風險不大，不過，坐在個案的左側為第16名上車的男性乘客，呼籲主動與市府聯繫。

基隆市衛生局長吳澤誠補充，這名男性乘客體態中等，看起來年紀介於30歲至40歲，穿著點狀花襯衫，至於襯衫顏色由於監視器是黑白畫面難以確認，呼籲這名乘客主動與市府防疫專線（24276154或1922）聯絡。

此外，林右昌指出，由於個案記憶上落差，經衛生局調閱國光客運監視器詳細比對後，確認他於17日晚間搭乘國光客運1813路線從台北返回基隆，上車時間為晚間9時32分上車，是第28名上車乘客，車上共有45人。

林右昌說，個案坐在司機側後方第3排走道位置，這輛車晚間9時35分發車，約晚間10時5分抵達基隆，個案下車後沒有到任何公共場所直接回家。

林右昌指出，個案住在獨棟透天厝，未與鄰居接觸，且足跡單純沒有趴趴走，因為家人出遊不在家，他有2天待在高雄的學校，18日就接到部隊通知，中午由部隊派專車送到檢疫所。

基隆 衛生局 國光客運

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