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台灣黑熊誤觸山豬吊陷阱 昨已安置屏科大治療
台東海端鄉廣原部落去年7月捕獲小熊「姆拉斯」後，昨天同一個山域又有1隻帶小熊的母熊誤觸山豬吊陷阱，林務局台東林管處昨晚獲報緊急委託屏東科技大學照養，並在附近設置誘捕籠，希望能找到隨行受驚的小熊。
台東林管處表示，落入陷阱的是母熊，左前肢被鋼索（又稱：山豬吊）套住受傷，沒有其他外傷，目前健康狀況狀況良好。初步發現這隻母熊，身邊有帶著幼熊，當下母熊觸到陷阱時，幼熊受到驚嚇逃離，至於多少隻，還需等誘捕結果。
據了解，海端鄉錦屏部落獵人和巡守隊昨天在錦屏林道發現1隻母台灣黑熊落入套索陷阱，趕緊通知台東林管處，台東林管處人員傍晚會同「黑熊媽媽」黃美秀和屏科大團隊上山搶救，將母熊帶回屏科大治療。
去年7月小熊Mulas（姆拉斯）因和母熊走散，在廣原部落被捕獲後，被林管處細心照料，今年2月12日進行第2階段的野外訓練，預計今年下個月野放森林。
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