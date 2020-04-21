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富里小學堂開課 啟動地方振興工程

中央社 / 花蓮縣21日電

「花蓮「富里小學堂」昨天傍晚開課，這是為弱勢學童開設的課後輔導班，在一群愛心人士的支持下，花蓮南區已成立3所小學堂，大家期待從照顧孩子開始地方振興工程。

富里鄉民多以務農為主，孩子升上高中便外出求學、工作，因此人口流失及高齡化問題嚴重，且多數家庭居於經濟及文化弱勢，更不乏隔代、單親及新住民子女等教育問題。

學堂創辦人李國盛說，有感於偏鄉的未來就在孩子們的身上，而社區、家長及孩子本身對自我的期許都不高，以致孩子們在學校的學習成果有限，期望藉由課後輔導計畫協助學童強化學習動力與學習成效，同時引入澳洲、法國音樂、雜耍等多元的教育資源，拓展孩子生活面向。

2017年「羅山小學堂」從最初的16個孩子，之後「東里小學堂」去年成立，加上「富里小學堂」開課後，受照顧的孩子有42名。

學堂除了安排老師陪伴寫功課，也供應晚餐。富里小學堂老師李婉臻是鄰近卓楓國小音樂老師，她說，將會融入更多、更有趣的音樂課程，希望帶動孩子以輕鬆愉快的心情學習。

李國盛指出，學堂主要經費來自「中華民國快樂學習協會」的支持，場地則是利用在地農會、教堂等空間。3個小學堂的宗旨就是「帶孩子看見遠方，陪孩子認識故鄉」，希望從偏鄉走出去的孩子具備相當的能力，也盼藉由情感與在地認同的聯繫，能給他們未來從遠方回來的理由。

紙風車文教基金會「319鄉村兒童藝術工程」，為了讓台灣各鄉鎮的孩子們有機會看到表演活動，包括導演吳念真等人士和團體開始集資、募款，然後一鄉一鎮的搭台，免費演戲給孩子看。但在孩子們可愛笑臉的背後，卻發現許多弱勢的小朋友，每天一下課離開學校之後，沒有人管。於是吳念真呼朋引伴，成立「中華民國快樂學習協會」，希望結合民間的力量，提供免費的課後輔導。

偏鄉 吳念真 中華民國

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