疫情影響 台東排灣族金崙部落停辦百年小米收穫祭

台東原民部落歲時祭儀豐年祭及收穫祭將於6月底正式開跑，但面對新冠肺炎疫情持續延燒，太麻里鄉排灣族金崙部落決議停辦今年小米收穫祭，首次中斷部落重大活動。縣府原民處表示，要不要停辦或延期歲時祭儀，將召集鄉鎮市公所研議。

金崙村長陳志偉表示，部落小米收穫祭每年7月第三個星期舉辦，但這次疫情衝擊很大，固然歲時祭儀對部落很重要，但考量部落族人的健康安全優先，經過部落討論後，才決議停辦；他坦言要停辦部落超過百年歷史活動，大家內心都很掙扎。

他說，決議過程也有人提出將活動延至8月或9月舉行，但就算疫情趨緩，也無法保證病毒已消失，沒有比健康更重要了，因此，活動明年舉辦時，將擴大舉辦。

台東縣原住民人口有三分之一，是原民和族群最多的縣市之一，每年6月底至8月底的暑假期間，各部落都會陸續辦理歲時祭儀活動，來自全省各地的族人都會回部落參加，也是吸引觀光的年度重要盛事。

縣府原住民行政處副處長霓卡表示，全縣部落歲時祭儀活動超過百場以上，但今年受到疫情影響，是否要停辦或延期，因決定權在部落，23日會召集各鄉鎮公所來討論；如有部落照常舉辦，就會針對防疫措施和部落進行交流。