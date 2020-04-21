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蘭嶼小男生穿傳統丁字褲表演影片遭YouTube下架 國小師怒了

聯合新聞網 / 綜合報導
小男童穿傳統服飾表演的影片被認定違反YouTube社群規範。圖擷自蘭嶼椰油國小老師顏子矞臉書。
小男童穿傳統服飾表演的影片被認定違反YouTube社群規範。圖擷自蘭嶼椰油國小老師顏子矞臉書。

蘭嶼丁字褲是當地原住民達悟族的人文特色，主要是男子為了外出捕魚方便，然而近日一則蘭嶼國小男童穿傳統丁字褲的影片卻莫名遭到檢舉，結果被YouTube下架，這種處理方式和審查機制讓當地的國小老師非常不能理解。

蘭嶼椰油國小老師顏子矞在臉書po文寫道，早上收到YouTube的警告，內容大致上為「提醒您，我們的社群規範中明列YouTube允許和禁止的內容，您的影片2018蘭嶼中學落成典禮表演遭到檢舉，目前已送交審查。經過審查後，我們認為這部影片違反相關規範，因此已從YouTube移除這部影片。」

顏子矞表示，「天啊，那我所有小飛魚的演出影片都要被刪除了…」最後他還附註說「尊重文化差異很難嗎？」、「有點不解又有點生氣。」

此po文一出也引來許多網友為他加油打氣，「誰那樣無聊呀，這有啥好檢舉的，申訴」，顏子矞也回說，「長期以來的文化差異和誤解，需要大家共同來努力⋯」，但他也推測可能是有人認定小朋友穿著裸露，違反社會善良風俗。

網友在底下留言表示，「檢舉的人心態有問題吧」、「YouTube所謂的審查如同虛設」、「檢舉理由是什麼？」、「荒謬」、「身著傳統服飾跳舞何來不妥？」、「Errrr…」，更有人直指「現在有露點的幾乎都會被下架。」

網路影音平台YouTube前陣子爆發許多「黃標」事件，導致大量YouTuber等影片創作者身受其害，紛紛質疑YouTube對影片定義的審查標準有問題。包括政治議題、遊走成人邊緣地帶、具有爭議性的話題，甚至是不明原因就被下架的也有，而不僅台灣，國外創作者也有諸多類似狀況。

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