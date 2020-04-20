快訊

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

宅在家引發「離婚潮」？疫情只是婚姻關係的照妖鏡

基隆城際轉運站鋼構組立 估5月10日完成

中央社 / 基隆市20日電

基隆市城際轉運站工程今天進行「首支鋼柱吊裝及鋼構螺栓鎖固」工程，市長林右昌前往視察說，預計5月10日組立完成，屆時就可看到轉運站約一半的結構樣態。

「這是歷史性的一刻」，基隆市長林右昌致詞表示，目前工程進度微幅超前，接下來將以每天組立3根鋼柱的速度進行，總共24根鋼柱包括鋼樑預計在5月10日組立完成，上方平台約有10公尺突出，未來城際轉運站會相當寬敞，延伸到後方的月台共有11、12座，不僅服務基隆的通勤族，更是為服務觀光及郵輪旅客與會展旅運智慧大樓的商務客需求。

市府表示，城際轉運站基地位於基隆市區交通樞紐，去年6月8日開工，預計於民國110年7月底完工，主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席，及候車大廳、旅客服務中心、戶外花園等，至於基隆舊火車站重塑後也會有全新樣貌，並與城際轉運站大頂棚融合，成為城際轉運站的一部分。

此外，文化局今天辦理「歷史建築旭丘指揮所修復工程」開工典禮，林右昌致詞說，他服役時在山腳下的要塞司令部海巡營區擔任工程官，曾在旭丘指揮所住過2、3天，沒想到因為擔任市長推動指揮所修復工程，好像冥冥中自有定數，也是難得機緣。

文化局表示，為紀念基隆築港功勞者松本虎太而籌建的「松本紀念館」，在二戰時期因地理位置視野極佳及戰略交通便捷，被徵用作為北部地區重砲兵部隊的指揮單位，與基隆要塞司令部、頂石閣砲台有相對戰略位置關係，為基隆港東側的重要軍事指揮所。

在多年軍事使用下，建物僅存「洋館」建築，「和館」部分則已消失於地面，後期則增建為L型兵舍。文化局長陳靜萍指出，旭丘指揮所修復工程為文化部補助的大基隆歷史場景計畫，工程於3月底發包決標金額為新台幣1億1639萬元，預計1年後完工。

基隆港 歷史建築 修復

延伸閱讀

基隆城際轉運站吊掛首支鋼柱 5月10日轉運站結構現身

敦睦艦確診兵搭近滿座國光客運返基隆 清查同班乘客

基隆市增1磐石艦士兵確診 市長林右昌上午說明最新疫情

若爆疫情 林右昌：封閉廟口夜市

相關新聞

台東縣「安心即時上工」 首批66人今天上工

新冠肺炎打亂國內就業市場，台東縣政府為協助受疫情影響而工時減少、放無薪假等勞工，向中央爭取「安心即時上工」計畫，安排到縣...

花蓮市施作人行道保障安全 留下防空洞歷史建物

花蓮市舊鐵道生態園區周邊人行步道原本規畫雜亂，市公所去年編預算88萬元，今年經施作友善通行步道後，行人不再與車爭道，也保...

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」假日遊客人數爆大量，山頂觀景平台湧現密密麻麻人潮，山下路邊違規停車也十分嚴重。林務局羅東林區管...

中低收入戶每月加發1500元補助 台東加快核發入帳

因受新冠肺炎影響，全國許多產業受衝擊，中央政府推出各項紓困振興方案，其中針對中低收入戶等弱勢族群加發3個月生活補助」，每...

駕駛人紓困補助金 台東404人最快下午入帳

高雄監理所台東監理站站長周志昌表示，全縣遊覽車及計程車（含車行、合作社及個人）目前申請核准可獲防疫薪資補貼人數有404人...

宜蘭虎咖啡贈千包咖啡給醫護 市長加碼千包

國立陽明大學附設醫院是重要法定傳染病的宜蘭專責醫院，這次對疫情出力甚多。宜蘭市創新育成中心廠商虎咖啡老闆林楷偉為感謝第一...

謝金河目睹抹茶山遊客爆衝 六個字送給政府對付「五一連假」

宜蘭礁溪鄉知名網紅景點抹茶山18日湧入爆量遊客，不論是上、下山都擠得寸步難行，就連拍照都得排隊，終點站聖母山莊前的休息空地，有網友拍下滿滿人海，到了另一邊的山頭，要拍綠色如抹茶般的山稜線風景，更是密密麻麻一堆人。

基隆城際轉運站吊掛首支鋼柱 5月10日轉運站結構現身

基隆市長林右昌把「基隆城際轉運站」視為任內重大施政成績，本月10日開始進行水泥澆置作業，林去現場視察，今天進行鋼柱吊裝及...

磐石艦士兵確診 基隆、八堵車站等地大消毒

基隆市1名隨敦睦艦隊出訪志願役土兵，感染新冠肺炎確診。環保局根據疫調足跡，今天派人前往基隆火車站南站、八堵火車站等地消毒...

寶瓶星號赴星 傳當海上防疫旅館

以基隆港為母港的麗星郵輪旗下寶瓶星號，在碼頭靠泊70天後，昨突然駛離基隆港，航向新加坡，國外媒體報導寶瓶星號將與星政府合作，成為海上防疫旅館，台灣麗星郵輪昨表示，已向總公司詢問相關問題，但尚未獲回覆，無法證實。

低價促銷、買一送一／五一連假 花蓮旅宿業住房率5、6成

五一連假將至，加上天氣變暖，花蓮旅宿業者推出促銷，1晚2千元有找或推出套餐遊程，民宿更打起價格戰搶客，住房率約有5、6成，但與清明連假相比，還是少了3成左右。前天軍艦爆多人群聚感染，雖尚無人因此退房，但業者很擔心，確診者已進入社區，恐會讓政府限縮旅客觀光。

宜蘭3大易淹水防汛熱區 超前部署

宜蘭縣颱風多且降雨頻繁，下月就要進入防汛期，縣府昨公布3大易淹水的防汛熱區，重點部署抽水設備，縣長林姿妙也在去年完工的武暖抽水站試測抽水功能，並請各鄉鎮公市公所在汛期來之前，做好排水溝清淤工作。

熱門新聞

又來了！台南南紡購物中心也閉店一天消毒

磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北

自營作業者三萬元紓困補助開跑　竹市出現申請人潮

小港郵局拒絕停業消毒？ 高雄郵局：上班但不開門

謝金河目睹抹茶山遊客爆衝 六個字送給政府對付「五一連假」

若疫情嚴重北北基宜桃是否同步封城？ 侯友宜說話了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。