花蓮市施作人行道保障安全 留下防空洞歷史建物
花蓮市舊鐵道生態園區周邊人行步道原本規畫雜亂，市公所去年編預算88萬元，今年經施作友善通行步道後，行人不再與車爭道，也保障鄰近國小學生安全。在人行道旁有個廢棄防空洞，預計保留為歷史建物；舊有菸酒公司的宿舍正整修，未來可作為文創商店營運，期盼未來成為市區遊憩景點。
花蓮市長魏嘉賢今天查看改善工程，他表示，市公所今年運用道路與橋樑工程的預算，編列88萬元工程經費，執行由生態園區至仁愛街與林森路口的人行步道改善工程，總計有100公尺長。
位於斑馬公園旁的仁愛街，原本有8個汽車停車格，由於周邊停車便利，因此藉由這次的工程將停車格取消，改以人行步道，周邊並種植草皮。
在仁愛街上還有一座逾50年的防空洞，有可能是歷史建物，因此保留下來。魏嘉賢說，藉由這次工程將防空洞的環境整頓，周邊以水泥砌石，具有樸拙的景致，相當有特色。但防空洞的門破舊，恐有安全之虞，因此指示工程隊行文給國有財產署，請盡快裝修，以免危險。
另外，一旁的早期菸酒公司宿舍目前交由國有財產署管理，有部分宿舍在整建維修，未來將做為文創營運的地景，預期仁愛街未來帶來遊客，帶動當地觀光市場。
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