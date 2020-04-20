網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」假日遊客人數爆大量，山頂觀景平台湧現密密麻麻人潮，山下路邊違規停車也十分嚴重。林務局羅東林區管理處今下午開會討論後，決定「管車不管人」，想辦法讓假日一窩蜂的人潮暫時消退。

上周有3天零確診，民眾放心往戶外走，加上前兩天假日天氣晴朗，網美知名景點聖母山莊「抹茶山」吸客爆增5倍以上，前所未見，絕大多數是開車從縣市來的。

由於遊客爆多，走也走不快，在步道一個接一個摩肩擦踵，被網友笑稱聖母山莊進香團，山頂湧現密密麻麻登山人潮，根本是抹茶山菜市場，拍美照還必須排隊，連負責清潔維護的志工也受不了，狂打掃廁所，還要整理帶一堆垃圾走五、六公里下山。

山下停車位一位難求，前往聖母山莊的步道毗鄰近五峰旗風景區，縣政府目前採取停車場車流總量管制，五峰旗停車場全部車位215個，只能停50%，亦即112輛車進入停車場後，暫不開放車輛進場。

前兩天，五峰旗風景區停車場不到9點就停滿， 啟動車流總量管制，一進一出，很多遊客見沒地方停，改停在畫了紅線的馬路邊，停好停滿，製造不少停車亂象，引起民眾抱怨。礁溪警方前往現場逕行舉發，取締違規停車開了200多張罰單。

聖母山莊步道屬於林務局羅東林區管理處管轄，但也牽扯到縣政府管轄的五峰旗風景區，林管處今天下午開會討論後，決定「管車不管人」，也就是透過縣府停車場車流總量管制，及警方取締路邊違規停車，車輛沒地方停，也不致於湧入太多遊客。