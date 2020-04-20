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花蓮富里鄉農會推廣米穀粉取代麵粉 製成麵包饅頭口感佳

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
富里鄉農會總幹事張素華表示，將米磨成米穀粉取代麵粉，盼喚醒民眾重視台灣米糧。記者王思慧／攝影
富里鄉農會總幹事張素華表示，將米磨成米穀粉取代麵粉，盼喚醒民眾重視台灣米糧。記者王思慧／攝影

新冠肺炎疫情延燒，加上大規模蝗災，全球性的糧食出口受到管制或封港，恐引發糧食危機。花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，研發製作出蛋糕、麵包、饅頭，民眾試吃後認為口感佳，希望未來能量產，在通路上架。

富里鄉是東部種植稻區，種植面積約2500公頃。富里鄉農會總幹事張素華表示，雖然台灣有米食文化，但國人愛吃的麵食、麵包等，原料都是台灣沒有生產的小麥，因此想到將米磨成米穀粉取代麵粉，盼喚醒民眾重視台灣米糧。

富里鄉農會精選出1公噸品質優良的白米，請廠商磨成粉後運用，張素華說，經農會同仁研發製作，可完全用米穀粉取代麵粉，製作成蛋糕及鬆餅；麵包、饅頭則需米穀粉、麵粉各半方式製成。目前以米穀粉製成的食品，計畫先在農會推廣販售，將評估米穀粉市場接受度，待大量生產後再上架。

花蓮富里農會預計銷售自製「皇后米穀粉（牛奶皇后）」、「美人米穀粉（高雄139）」，以及「黑米蛋糕粉（黑米）」等3款米穀粉，目前也推出相關米麩及米果製品，希望民眾重視台灣自有米糧飲食文化。

花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，研發製作出蛋糕、麵包、饅頭等食品。記者王思慧／攝影
花蓮縣富里鄉農會利用在地盛產的稻米，磨成米穀粉取代麵粉，研發製作出蛋糕、麵包、饅頭等食品。記者王思慧／攝影

新冠肺炎 疫情

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