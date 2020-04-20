中低收入戶每月加發1500元補助 台東加快核發入帳

因受新冠肺炎影響，全國許多產業受衝擊，中央政府推出各項紓困振興方案，其中針對中低收入戶等弱勢族群加發3個月生活補助」，每人每月加發1500元，台東縣加快作業，今天下午2點半前，第1個月補助款入帳，全縣1萬3302人受惠。

育有2子，老大就讀小四，老么1歲6個月大，目前「以工代賑」在縣府工作的林姓單親媽媽說，雖然只有3個月，但對她一家幫助不小，一個月全家3人多了4500元補助，減輕經濟壓力，拿來買尿布及奶粉很好用。

新冠肺炎疫情不只影響國人就業，因國內經濟景氣受創，民間捐助也跟著減少，致弱勢族群也獲得的資源也減少，中央提出各項紓困方案，也針對弱勢族群提出「防疫期間行政院關懷弱勢加發生活補助計畫」，每人每月加發1500元補助，最高可領3個月。

台東縣長饒慶鈴日前關心縣內弱勢族群，指示要求社會加快速度，縣府社會處社會救助科科長楊幸錦說，今天上午完成審查、開支票、下午跑銀行及郵局等程序，今天下午2點半，第一個月1500元補助就已入帳，全縣有資格領取這項生活助的婦少、獨居老人等弱勢共1萬3302人受惠。