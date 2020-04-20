影／疫情阻台日交流 蘇澳5校募物資送暖到石垣

宜蘭蘇澳鎮與日本石垣市締結姊妹市25年，國際教育交流也邁入第5年，原訂今年互訪活動因疫情而停辦，學生們期待已久落空，不過5所國中小自動發起募集物資送愛到石垣，藉由寄出書信及物資維繫關心，孩子們單純的舉動喚起民間社團及鎮公所也紛紛響應。

從2016年起，蘇澳鎮與石垣市每年都進行雙邊教育交流，4月13日石垣市出現2個確診病例，交流不得不喊停，孩子們感到十分失望。

不過文化、蘇澳、南安國中及岳明、南安國小5校曾參與交流學生，改成自動發起募集資源送愛到石垣，不僅親自書寫關懷卡片、募集防疫物資的布口罩，並拍攝加油短片，希望略盡綿薄己力，回饋之前造訪期間備受照顧的交流學校及家庭，短短一周內共募得200多個片布口罩。

石垣離島醫療資源不足，極度缺乏防疫物資造成地方民眾不安，蘇澳港國際青年商會、蘇澳扶輪社、蘇澳獅子會及蘇澳鎮公所等鎮內機關團體也群起響應，共同捐贈3000片3D立體口罩及600包不織布，齊聚眾人力量傳愛送暖到石垣市。

今天在捐贈儀式中，首創蘇澳鎮與石垣市的姊妹市首長視訊，相互打氣傳遞跨海關懷，並播放聯合錄製影片，為石垣市加油；各學校團體代表將30張關懷小卡及3000餘份防疫物資遞交鎮公所，統一寄送石垣市役所。

鎮長李明哲表示，學生自發性募資活動為公所及學校所樂見，國際教育交流開辦迄今已埋下種子深根發芽，透過學生微小舉動表達真誠善意，適逢今年雙邊締盟25周年，患難中更顯邦誼永固。

石垣市長中山義隆透過視訊致謝，石垣市離島物資相對缺乏，對於蘇澳鎮內募集防疫物資暖舉，謹代表全體市民無限感謝，期盼艱困中相互提攜，祈求早日度過疫情風暴。