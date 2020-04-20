宜蘭虎咖啡贈千包濾掛咖啡給醫護 市長加碼千包

國立陽明大學附設醫院是重要法定傳染病的宜蘭專責醫院，這次對疫情出力甚多。宜蘭市創新育成中心廠商虎咖啡老闆林楷偉為感謝第一線醫護人員，今天送了1000包濾掛咖啡給陽大附醫的醫護人員，市長江聰淵得知後響應，再加碼1000包。

林楷偉表示，之前有一位在虎咖啡打工的同事，畢業後前往台北的醫院工作，最近到負壓病房照顧新冠肺炎的確診病患，這名同事更決定在疫情結束之前，都將留在台北堅守崗位，不回宜蘭、也不回家，如此對醫療投入的熱情，讓他深受感動，除了叮嚀同事務必注意安全外，也決定盡一己之力。

林楷偉今天親自把咖啡送到醫院，他說，雖然因為疫情因素，讓虎咖啡店裡的生意大受影響，但他還是決定自掏腰包提供1000包濾掛咖啡，希望能夠拋磚引玉，喚起大家用行動支持第一線防疫與醫護人員，也希望更多人一起站出來力挺。

市長江聰淵得知虎咖啡熱心善行後，也決定加碼1000包濾掛咖啡，他感謝醫護防疫人員的無私付出，捍衛人民健康，我們也要成為醫護人員最堅強的後盾，替他們加油打氣，感謝虎老闆林楷偉提供濾掛咖啡，讓醫護人員可以透過一杯溫暖香濃的咖啡，休息喘口氣，再出發。