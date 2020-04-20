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基隆城際轉運站吊掛首支鋼柱 5月10日轉運站結構現身

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌（左）今天到城際轉運站工地，象徵性的鎖固第1個鋼構螺栓時說，「這是歷史性的一刻」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌（左）今天到城際轉運站工地，象徵性的鎖固第1個鋼構螺栓時說，「這是歷史性的一刻」。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長林右昌把「基隆城際轉運站」視為任內重大施政成績，本月10日開始進行水泥澆置作業，林去現場視察，今天進行鋼柱吊裝及鋼構螺栓鎖固工程，也由他象徵性鎖固第1個鋼構螺栓。林右昌說，期待明年7月轉運站完工，讓市中心整體改造進入新階段。

林右昌今天上午由市府觀光及城市行銷處、交通處、都市發展處及文化局等單位人員陪同，前往城際轉運站工地視察，並動手鎖固第1個鋼構螺栓。

轉運站基地位於基隆新火車站南、北口間，去年6月8日開工，預計明年7月底完工。2層樓主體建築配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園等。相鄰的舊火車站重塑新貌，將與轉運站大頂棚融合成一體。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，轉運站工程進度到本月16日超過19％，略超前預定進度。舊火車站工區已完成部分結構補強，後續將在鋼板內灌注環氧樹脂。候車頂棚工區已完成基礎開挖出土、基礎版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。新建轉運站已完成 1、2樓工區基礎版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置。

觀光處指出，城際轉運站今天吊掛1樓工區首支鋼柱，若工程進度未受天候影響，預計5月10日完成鋼柱及鋼梁施工。未來完工除串連新、舊火車站，結合基隆港西2、3倉庫文化創意觀光專用區，將成為市民通勤、服務外縣市旅客與客輪觀光客重要據點。

林右昌鎖固鋼構螺栓後表示，「這是歷史性的一刻」，城際轉運站是基隆市再生、翻轉的重要工程。接下來將以每天組立3根鋼柱的速度進行，鋼柱及鋼梁組立完成後，民眾就可看到轉運站初步樣態，後續再進行更多鋼構工程，大頂棚結構也將在今年完成。

基隆港 火車站 林右昌

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