謝金河目睹抹茶山遊客爆衝 六個字送給政府對付「五一連假」

宜蘭礁溪鄉知名網紅景點抹茶山18日湧入爆量遊客，不論是上、下山都擠得寸步難行，就連拍照都得排隊，終點站聖母山莊前的休息空地，有網友拍下滿滿人海，到了另一邊的山頭，要拍綠色如抹茶般的山稜線風景，更是密密麻麻一堆人。此景象也讓財訊傳媒董事長提六字建議政府「可以稍加管制」，以便面對即將到來的五一連假。

謝金河當天人也在現場，事後他在臉書寫下「今日抹茶山遊客爆衝！」他早上七點多就到了五峰旗風景區的停車場，平常車子不多，但這次卻多了不少。

為了避開人潮，他特意走另一條上去聖母山莊的舊路，從海拔1000公尺的三角點往下看，都是滿滿的人潮，「可以想見，這波疫情襲擊台灣，大家都悶壞了，全跑出來踏青。」

抹茶山綠色山巒起伏的美景讓人讚嘆，但謝金河也憂心，像這樣的人潮爆滿在防疫期間是一個隱憂，也許五一假期「可以稍加管制」。不過他也認為，未來國人旅遊可能受限，不如趁機適度開放台灣更多的美麗景點並好好行銷，讓國內旅遊更接地氣。

此外，他也在另篇貼文寫道，這次疫情讓很多原本喜愛出國的人出不去，導致現在假日各景點都是人，也許大家會慢慢欣賞台灣的美，而這正是台灣內需觀光最好的機會。台灣出國旅遊的人比外國人來台觀光多一倍多，一年的國際收支逆差超過60億美元，「假如這個錢留在台灣消費，台灣的旅遊業就有翻身機會。」