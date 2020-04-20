磐石艦士兵確診 基隆、八堵車站等地大消毒

基隆市1名隨敦睦艦隊出訪志願役土兵，感染新冠肺炎確診。環保局根據疫調足跡，今天派人前往基隆火車站南站、八堵火車站等地消毒，降低疫病傳染的可能性。

中央疫情指揮中心「傳染病統計資料查詢系統」網站，今晨更新確診個案地理分布資料， 基隆市確診人數從6人增為7人，增加個案為在敦睦艦隊磐石艦上服役的士兵。

基隆市長林右昌上午說明防疫措施 ，除匡列6名家屬居家隔離，個案從台北搭國光客運回基隆，司機已獲通知居家隔離，同時清查坐在個案周遭的乘客身分，也要居家隔離，確保大眾健康跟安全。

衛生局說，確診個案4月17日晚間6點55分自左營搭乘高鐵到台北，當晚9點20分搭國光客運回基隆，9點50分左右下車後步行返家，隔天上午被召回北部一處檢疫所接受集中檢疫，19日確診，6名同住家人接受居家隔離。