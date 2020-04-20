影／台東向一線防疫人員致敬 縣府推愛的接力賽起跑

新冠肺炎疫情從延燒至今台東零確診，台東縣府今天發起「愛的接力賽，向一線防疫人員致敬」活動，縣長饒慶鈴點名台東市長張國洲接棒。對於有多位台東子弟在磐石鑑服兵役，目前被隔離，希望他們在軍中獲得妥善照顧，都能平安。

張國洲接棒後表示，將與台東市婦聯會以及東台灣國際蘭馨交流協會共同將愛傳遞下去，也期待更多人共襄盛舉，讓善意及溫暖傳遞出去，用實際行動支持所有守護台東辛苦的防疫人員。

記者會今天上午10點半在縣府大禮堂舉行，饒慶鈴、台東縣議長吳秀華、台東市長張國洲等與會，均一致肯定與感謝第一線消防、醫生、護士、各鄉鎮市衛生所及藥局協助販售口罩，都是疫有功人員，值得社會致上謝意。

饒慶鈴說，前陣子品皇咖啡台東店經理吳鴻壽主動表示要捐贈濾掛式咖啡給縣內22個消防分隊及16個衛生所，送溫暖給這期間守護民眾健康的一線防疫人員。

她說，她覺得很好，所以加碼送愛，贈送養生飲品給縣內6間採檢醫院一線防疫人員，第一時間也邀請議長吳秀華響應，議長決定贈送護目鏡給配合政策協助販售口罩的健保藥局，台東國際青年商會也送暖心咖啡給全縣44間健保藥局。

饒慶鈴表示，這樣送愛向一線防疫人員致敬的活動要延續，所以她點名台東市公所接力第二棒，感謝台東市長張國洲隨即答應。