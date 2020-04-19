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影／宜蘭抹茶山爆人潮成進香團 請遊客平日上山

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
前往聖母山莊抹茶山的人潮絡繹不絕，一個接著一個，走也走不快，被網友笑稱是「聖母山莊進香團」。記者戴永華／攝影
前往聖母山莊抹茶山的人潮絡繹不絕，一個接著一個，走也走不快，被網友笑稱是「聖母山莊進香團」。記者戴永華／攝影

宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」這兩天的遊客人數爆大量，走在步道一個接一個摩肩擦踵，被網友笑稱聖母山莊進香團；山頂湧現密密麻麻登山人潮，根本是抹茶山菜市場，拍美照還必須排隊。羅東林區管理處尚無總量管制，呼籲民眾平常日再去，也要保持社交距離

疫情期間，大家多往戶外走，這兩天假日天氣晴朗，網路知名景點聖母山莊「抹茶山」吸客爆增5倍以上，山下停車場一大早就被遊客停滿，車位一位難求。整條步道從前段的產業道路到後段的聖母山莊步道，人潮絡繹不絕，讓走了三、四十年聖母步道的曾姓登山客大呼「前所未見」破紀錄啦。

前往聖母山莊大致分成4公里的產業道路，在通天橋休息站往上1.6公里的密集階梯，才是真正的聖母山莊步道，從山下到抹茶山往返大約需要五、六個小時。

該步道由林務局羅東林區管理處管轄，是近來宜蘭人氣最旺的一條步道，在全國各地的步道中也很有名，尤其到了終點站是聖母山莊，放眼望去翠綠山型的稜線非常美麗，又被稱為「抹茶山」，是最近很熱門的網拍美境。

前往聖母山莊步道不寬，又以階梯為主，大約只能容許一個人前行，人多也走不快，一個接一個，有人撐著登山杖、也有人帶著遮陽帽，這兩天人潮盛況的照片po上網，一路人馬被形容是「聖母山莊進香團」。

到了聖母山莊終點站「抹茶山」，有人休息用餐或上廁所，或坐或站，密密麻麻的人潮湧現，連要拍個照片都必須排隊等候，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「抹茶山菜市場」，讓人直呼超誇張。

有遊客說看到密密麻麻都是人會「怕怕」，而且大家登山運動時為了呼吸順暢，幾乎都沒有人戴口罩，人這麼多，也很難保持戶外安全社交距離。

林務局羅東林區管理處暫時沒有「總量管制」的打算，而且即便要管制，也有可能從通天橋上去的階梯步道才有總量上的管制，呼籲眾利用平常日再上去抹茶山，而鄰近的林美步道及跑馬步道也是不錯的選擇。

聖母山莊環境是由三個熱心的志工團體負責維打掃，這兩天光是一、二千名遊客所使用廁所流量及留下垃圾數量都十分驚人，每天幾乎都是志工們把大包大包的垃圾帶下山，真的累翻了，林管處也請大家順手把自己的垃圾帶下山。

聖母山莊「抹茶山」這兩天湧現密密麻麻人潮，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「菜市場」。圖／許姓網友提供
聖母山莊「抹茶山」這兩天湧現密密麻麻人潮，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「菜市場」。圖／許姓網友提供
聖母山莊「抹茶山」這兩天湧現密密麻麻人潮，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「菜市場」。圖／張姓網友提供
聖母山莊「抹茶山」這兩天湧現密密麻麻人潮，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「菜市場」。圖／張姓網友提供
聖母山莊「抹茶山」這兩天湧現密密麻麻人潮，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「菜市場」。圖／張姓網友提供
聖母山莊「抹茶山」這兩天湧現密密麻麻人潮，昔日寧靜山間成了人聲雜沓的「菜市場」。圖／張姓網友提供

社交距離 羅東

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