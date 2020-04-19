快訊

艦隊官兵台南4天足跡公布了！百貨公司明休館消毒

又是咖啡惹禍 官員和確診士官喝過咖啡60同事居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東豐田國中足球隊刻苦勤練 明拚國男11人制聯賽冠軍

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣豐田國中足球隊明天下午6點將出戰台中市黎明國中，爭奪108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽冠軍。圖／豐田國中提供
台東縣豐田國中足球隊明天下午6點將出戰台中市黎明國中，爭奪108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽冠軍。圖／豐田國中提供

108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，台東豐田國中足球隊今天在四強賽中，以3比2力克強敵花蓮縣美崙國中，明天（20日）下午6點將出戰台中市黎明國中爭冠。

豐田國中今年是第二度勇闖國中男生組11人制足球聯賽冠軍戰，去年抱回亞軍，台東縣政府教育處表示，豐田國中足球隊今年成軍第4年，球員多來自台東偏遠地區，超過一半以上學生為原住民選手，能有亮眼成績都靠球員們刻苦勤練有成。

豐田國中校長洪文政指出，感謝教練楊志明的犧牲奉獻，且從10年前，球員們還在小學階段就開始指導，將台東的足球幼苗拉拔到全國四強。

洪文政說，學校沒有標準11人球場練習，球隊就到縣立體育場、台東大學田徑場訓練；沒有車子，就由家長與老師支援接駁；宿舍環境刻苦，孩子們懂得珍惜，刻苦勤練，一場一場贏下來的戰績，對孩子就是最大的成就。

豐田國中足球隊今天下午在台灣大學竹北分部校區，與花蓮縣美崙國中角逐冠軍戰門票，結果不負眾望以3比2退敵，明天下午6點將出戰台中市黎明國中爭冠，賽事將由福斯國際電視網（fox）進行現場直播；學校邀請台東的民眾一起為孩子們加油。

足球 台東 豐田

延伸閱讀

SBL／裕隆與台啤爭冠 林宜輝：把優勢發揮到最大

UVL／台師大拚13連霸 今與中原爭冠

SBL／將與台啤爭冠 林宜輝：盡可能把優勢最大化

民進黨花蓮縣黨部主委下月改選 兩人登記

相關新聞

影／宜蘭抹茶山爆人潮成進香團 請遊客平日上山

宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」這兩天的遊客人數爆大量，走在步道一個接一個摩肩擦踵，被網友笑稱聖母山莊進香團；山頂湧現密密麻麻...

台東豐田國中足球隊刻苦勤練 明拚國男11人制聯賽冠軍

108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，台東縣豐田國中足球隊今天在四強賽中，以3比2力克強敵花蓮縣美崙國中，明天...

新冠疫情影響餐飲業績 台東多飯店業者另闢宅商機

受肺炎疫情影響，民眾減少外出用餐，台東縣多家飯店與餐廳業績受創，已有多家知名餐廳暫時停業，另有業者想方設法求生存，包括娜...

寶瓶星號赴星當防疫旅館？ 台灣麗星：無法證實

麗星郵輪旗下寶瓶星號今天離開「母港」基隆港，航向新加坡。國外媒體報導寶瓶星號將與新加坡政府合作，做為海上防疫旅館，台灣麗...

打價格戰搶客 花蓮五一連假住房率達5、6成

五一連假將至，加上天氣變暖，花蓮旅宿業者推出促銷，1晚2千元有找或推出套餐遊程，民宿更打起價格戰搶客，住房率約有5、6成...

少子化影響 台東今年停辦國中教甄小學部分視疫情決定

受少子化影響，台東縣109年學年度國中班級數減9班，所以今年將不辦國中教師甄試，至於國小方面，台東今年小一新生報到約14...

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

管姓女網友今天上午在臉書「就是愛台東」社團貼文：可以隨意放生動物？不會影響當地生態嗎？好恐怖...放了一堆...」貼文一...

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

疫情零確診，如上天氣好。宜蘭網美熱拍景點「抹茶山」這兩天湧入遊客數超驚人，密密麻麻登山人潮，前往抹茶山的步道只能摩肩擦踵...

單周3次零確診 東大門夜市回流4成人潮

假日天氣好，又在單周出現3次零確診，就連被加進警示景點的花蓮東大門夜市出現人潮。攤商業者說，昨晚約增加3、4成人潮，「可...

影／疫情放心了？ 太平山遊客多兩成、武荖坑園區增六成

新冠肺炎疫情趨緩，民眾放心出遊紓壓，太平山國家森林遊樂區統計昨天的遊客比疫情期間的假日人數成長約二成，武荖坑永續樂園也比...

全台確診0紀錄力道不足？ 台東周日遊客沒預期多

國內疫情趨緩，激勵民眾出遊意願，但昨天又爆出三例確診，全台零確診力道沒大到可催出清明連假人潮，昨天及今天台東縣遊客人數有...

網友質疑三棧溪施工 花縣府：防汛整理河道

花蓮縣三棧溪河床近日有怪手進入開挖，網友擔心生態遭破壞，甚至出現「要做親水設施」等謠言，讓縣府飽受批評。縣府建設處昨澄清，汛期一到河水暴漲沖刷護岸，在地方提議下才施工整理河道，保護護岸基礎及聯外道路安全，不會設置任何親水設施。

熱門新聞

影／宜蘭美景抹茶山遊客爆量大增5倍 密密麻麻根本寸步難行

台中大坑登山現人潮 管制人員：山上已不安全

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

「鬼屋」基隆林開郡洋樓掉磚影響公安 市府限期改善

台中海線確診形跡公布不明確引恐慌 民怨：要自己猜？

疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。