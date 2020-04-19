台東豐田國中足球隊刻苦勤練 明拚國男11人制聯賽冠軍

108學年度中等學校國中男生組11人制足球聯賽，台東縣豐田國中足球隊今天在四強賽中，以3比2力克強敵花蓮縣美崙國中，明天（20日）下午6點將出戰台中市黎明國中爭冠。

豐田國中今年是第二度勇闖國中男生組11人制足球聯賽冠軍戰，去年抱回亞軍，台東縣政府教育處表示，豐田國中足球隊今年成軍第4年，球員多來自台東偏遠地區，超過一半以上學生為原住民選手，能有亮眼成績都靠球員們刻苦勤練有成。

豐田國中校長洪文政指出，感謝教練楊志明的犧牲奉獻，且從10年前，球員們還在小學階段就開始指導，將台東的足球幼苗拉拔到全國四強。

洪文政說，學校沒有標準11人球場練習，球隊就到縣立體育場、台東大學田徑場訓練；沒有車子，就由家長與老師支援接駁；宿舍環境刻苦，孩子們懂得珍惜，刻苦勤練，一場一場贏下來的戰績，對孩子就是最大的成就。

豐田國中足球隊今天下午在台灣大學竹北分部校區，與花蓮縣美崙國中角逐冠軍戰門票，結果不負眾望以3比2退敵，明天下午6點將出戰台中市黎明國中爭冠，賽事將由福斯國際電視網（fox）進行現場直播；學校邀請台東的民眾一起為孩子們加油。