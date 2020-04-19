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新冠疫情影響餐飲業績 台東多飯店業者另闢宅商機

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「蔥油水晶醉雞腿」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「蔥油水晶醉雞腿」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影

受肺炎疫情影響，民眾減少外出用餐，台東縣多家飯店與餐廳業績受創，已有多家知名餐廳暫時停業，另有業者想方設法求生存，包括娜路彎酒店、丸八、三葉等知名餐廳都推出外帶外送料理，開拓宅經濟商機。

台東市五星級娜路彎酒店繼日前將西餐變身成250元便當，讓民眾外帶之後，最近再把飯店翠園中餐廳桌菜中的醉蝦、醉雞、紅燒獅子頭、梅干扣肉、剝皮辣椒雞湯等12菜餚，變身成「冷凍調理包」，帶回家隔水或微波加熱，就能享受五星飯店高檔美食，價格從119至399不等。

娜路彎酒店表示，未來將在官網成立美食團購區，每月調理包菜色都會更換，宅配滿兩千元全省免運費，同時利用各家網路商城平台上架，拓展通路，為打出一條不一樣的路。

台東市知名中菜餐廳三葉及丸八餐廳也受疫情影響，推出外帶料理，希望增加一點營收。

50年老店丸八餐廳第二負責人張淑媚說，民眾不敢外出聚餐，生意萎縮至少七成，有時一天沒半個客人上門，只好推外帶，每天換不同菜色，公告在台東臉書社團，最近推出櫻花蝦南瓜米粉80元、桂竹筍排骨湯50元，一組外帶120元， 評價不錯。

台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「津白醬燒獅子頭」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「津白醬燒獅子頭」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「津白醬燒獅子頭」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「津白醬燒獅子頭」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「蔥油水晶醉雞腿」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影
台東縣娜路彎酒店將飯店內翠園中餐廳的名菜「蔥油水晶醉雞腿」做成真空料理包，消費者帶回家加熱，就能吃。記者羅紹平／攝影

台東 酒店 疫情

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