新冠疫情影響餐飲業績 台東多飯店業者另闢宅商機

受肺炎疫情影響，民眾減少外出用餐，台東縣多家飯店與餐廳業績受創，已有多家知名餐廳暫時停業，另有業者想方設法求生存，包括娜路彎酒店、丸八、三葉等知名餐廳都推出外帶外送料理，開拓宅經濟商機。

台東市五星級娜路彎酒店繼日前將西餐變身成250元便當，讓民眾外帶之後，最近再把飯店翠園中餐廳桌菜中的醉蝦、醉雞、紅燒獅子頭、梅干扣肉、剝皮辣椒雞湯等12菜餚，變身成「冷凍調理包」，帶回家隔水或微波加熱，就能享受五星飯店高檔美食，價格從119至399不等。

娜路彎酒店表示，未來將在官網成立美食團購區，每月調理包菜色都會更換，宅配滿兩千元全省免運費，同時利用各家網路商城平台上架，拓展通路，為打出一條不一樣的路。

台東市知名中菜餐廳三葉及丸八餐廳也受疫情影響，推出外帶料理，希望增加一點營收。