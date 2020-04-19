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寶瓶星號赴星當防疫旅館？ 台灣麗星：無法證實

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
在基隆港碼頭停泊70天的寶瓶星號，今天啟動引擎，緩緩駛出基隆港。圖／和平島公園提供
在基隆港碼頭停泊70天的寶瓶星號，今天啟動引擎，緩緩駛出基隆港。圖／和平島公園提供

麗星郵輪旗下寶瓶星號今天離開「母港」基隆港，航向新加坡。國外媒體報導寶瓶星號將與新加坡政府合作，做為海上防疫旅館，台灣麗星郵輪表示，已向總公司詢問相關問題，但尚未接獲回覆，目前無法證實。

鑽石公主號遊輪今年2月初停泊日本橫濱港時傳出疫情，我國中央流行疫情指揮中心2月6日起禁止國際郵輪靠泊台灣港口。

寶瓶星號以基隆港為母港，2月4日載客出航，原訂7日返回，因為情況特殊，獲准8日進港。當時郵輪疫情受關注，衛福部長陳時中親赴基隆指揮登船檢疫作業，128份檢體全呈陰性，船上1738名乘客才順利下船。

基隆港務公司要求寶瓶星號完成加油、加水及用品補給作業後離港，郵輪公司折衝不成，9日出港。船公司爭取停泊基隆港意願仍強烈，幾經波折又獲同意，10日以非營運模式重返基隆港。

寶瓶星號在碼頭靜靜待了70天後，今天再次啟動引擎，煙囱冒出淡淡黑煙，港邊民眾和住戶看見，紛紛拍照或錄影上傳臉書「寶瓶星號要走了」。寶瓶星號在內港航行、駛出基隆港和平島港嘴及在行經外木山海岸，也有人拍照上傳臉書。

台灣麗星郵輪表示，寶瓶星號的目的地確實是新加坡，也有看到外媒指寶瓶星號將做為防疫旅館、新加坡政府回應研議中的報導。由於尚未接獲總公司指示及說明，相關報導內容均無法證實。

外傳5萬噸級寶瓶星號停泊基隆港，每天碇泊費、垃圾清理費合計約8萬元，這筆費用加上郵輪數百人的生活，開銷不少，才會決定離開基隆港。台灣麗星郵輪表示，這不是事實，相關費用並非考量重點。

在基隆港碼頭停泊70天的寶瓶星號，今天啟動引擎，緩緩駛出基隆港。圖／基隆長榮桂冠酒店提供
在基隆港碼頭停泊70天的寶瓶星號，今天啟動引擎，緩緩駛出基隆港。圖／基隆長榮桂冠酒店提供

基隆港 寶瓶星號 郵輪 新加坡

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