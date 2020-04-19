打價格戰搶客 花蓮五一連假住房率達5、6成

五一連假將至，加上天氣變暖，花蓮旅宿業者推出促銷，1晚2千元有找或推出套餐遊程，民宿更打起價格戰搶客，住房率約有5、6成，但跟清明連假相比，還是少了約3成左右。儘管暫時沒有因為軍艦群聚感染而退房，不過業者都很擔心，確診者已進入社區，恐會讓政府限縮旅客觀光。

花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長、美侖飯店總經理高水祿說，現在氣候變暖，推出促銷2人同行，1晚2千元有找等優惠活動，訂房有微幅成長1成左右，現在旅客大多連假前2、3天才訂，住房率可能會到5成。但昨天爆發國軍群聚感染，很擔心政府會像清明連假的景點示警，有相關限縮措施，導致旅客退房，強調都會確實做好防疫工作。

花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦指出，目前五一連假住房率約2成，看這幾天疫情發展，若持續有好消息，可能下周還會再成長到5、6成。為了跟飯店搶客人，有些民宿打出價格戰，甚至有可能千元以下就能入住，但長久來看會打亂市場行情。強調民宿是自己家，比較好管理，相信大家都會消毒清潔房間。

旅宿業者陳義豐表示，五一連假住房率有5、6成，目前沒有客人因為軍中爆發確診事件退房；坦言這次住房率跟清明連假差了3成左右，顯示疫情對花蓮觀光還是有受到影響。

單周出現3天零確診，福容飯店推出「尋找嘉玲行動」，只要每天下午2點，中央疫情指揮中心宣布零確診，取其零確診「+0」的諧音，福容飯店會在官方粉絲團公布抽獎貼文，只要留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，就能免費抽住宿券。