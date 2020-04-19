少子化影響 台東今年停辦國中教甄小學部分視疫情決定

受少子化影響，台東縣109年學年度國中班級數減9班，所以今年將不辦國中教師甄試，至於國小方面，台東今年小一新生報到約1400餘人，跟去年差不多，台東縣教育處配合國小英語教學需要，今年計畫招考20名英語專長教師，另招考1名輔導專長教師。

台東縣教育處處長林政宏指出，今年國中新生（七年級）少，導致全縣國中共減9班，以致全縣22所國中教師人數共超額18人，雖有超額，但情況不嚴重，盡可能原校容納，但今年不會舉辦國中教師甄試。

林政宏表示，配合多元語言學習，英語納入國小必修課程，今年國小教師甄試將招考20名具有英語專長（通過認證）教師，以及1名具輔導專長教師，目前預定採用「台灣中區聯盟」台中等縣市同一份試卷，7月15日同一天與中部縣市一起辦理國小教甄初試（筆試）。

不過，林政宏也表示，屆時若國內新冠肺炎疫情依舊嚴峻，為避免群聚傳染，台東也有可能停辦今年國小教師甄試。