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又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
台東市台東大橋旁的卑南溪環境解說園區，一早又見宗教人士放生，引發台東網路鄉民撻伐。圖／取自臉書就是愛台東
台東市台東大橋旁的卑南溪環境解說園區，一早又見宗教人士放生，引發台東網路鄉民撻伐。圖／取自臉書就是愛台東

管姓女網友今天上午在臉書「就是愛台東」社團貼文：可以隨意放生動物？不會影響當地生態嗎？好恐怖...放了一堆...」貼文一出即引發台東網路鄉民一面倒痛斥、撻伐宗教放生行為，嚴重破壞生態。

她補充，現場有看到鳥、青蛙、長得像鰻魚的東西、有的袋子裝著，看不到.....因為我帶著小孩不方便下車問他們在放什麼，她貼文說，「不知道到底可不可以這樣放生，所以我都是疑問哦🤔️，想過是不是問環保局或消防局，就是沒想到警察局，沒久待就離開了」。

網友說「放生是為了貪功德，一貪，功德就沒了，放錯地方，造成死亡，又更造孽，愚蠢至極」 。有網友批這是破壞生態，行為惡劣，還有人擔心哪裡常有人運動，有小孩嬉戲，不知有沒有放毒蛇，想到就覺得恐怖。

台東縣政府農業處處長許家豪表示，從照片可辨識宗教人士放生地點是在經濟部水利署第八河川局興闢的「卑南溪環境

卑南溪環境解說園區」，雖無法從照片中辨識有無保育類動物，依野生物保育法規定，未經主管機關許可，釋放野生動物處5至25萬元罰款，有破壞生態之虞，可處50至250萬元罰款。

許家豪指出，照片中拍到的人、車輛均無助辨識出特定團體與人物，難以採證告發，他建議日後民眾如遇類似情況，若不知所在地的主管機構，可先報警，請警方先到場蒐證，再會同主管機關處置。

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